Marianna Schreiber kupiła obiad starszej pani. Te słowa chwytają za serce

Marianna Schreiber ujawniła na TikToku nagranie z restauracji, gdzie zwykła wizyta przybrała niespodziewany, wzruszający obrót.

Gwiazda bez wahania kupiła posiłek starszej kobiecie, która poprosiła ją o pomoc, a ich krótka rozmowa chwyta za serce.

Zobacz, co powiedziała seniorka i dlaczego to spontaniczne spotkanie wywołało tak ogromne poruszenie w sieci.

Marianna Schreiber pokazała spotkanie ze starszą panią

Marianna Schreiber opublikowała na TikToku filmik, w którym opowiedziała o sytuacji z restauracji. Na początku nagrania pokazała, że czeka na swojego psa Ułana. Towarzyszył jej też drugi pies.

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– Ułan właśnie się tam dalej... się strzyże. O, tam. A my z Sercem już czekamy na Ułana. Serce właśnie sobie leży – mówiła na nagraniu.

Po chwili historia przybrała zupełnie inny obrót. Schreiber relacjonowała, że po posiłku i herbacie podeszła do niej starsza kobieta.

– Słuchajcie, zjadłam pierogi, piję sobie herbatę i podeszła do mnie starsza pani, no i pyta się, czy mam pieniądze – opowiadała Marianna Schreiber.

Jak wynika z nagrania, kobieta chciała coś zjeść. Schreiber zgodziła się zapłacić za jej zamówienie. Obsługa lokalu miała jeszcze upewnić się, czy rzeczywiście może dopisać rachunek do zamówienia autorki filmu.

– Przyszła pani właśnie obsługująca mnie i zapytała się, czy faktycznie ja zapłacę. Ja mówię, że tak, nie ma problemu – relacjonowała Schreiber.

Starsza pani zamówiła zupę i colę. „Ja postaram się kiedyś pani...”

Na nagraniu pojawiła się też sama starsza pani, która powiedziała, co zamówiła.

– Zupkę. Tak. I wypiłam Coca-Colę – mówiła.

Najbardziej poruszający moment przyszedł chwilę później. Seniorka próbowała nieśmiało powiedzieć, że chciałaby kiedyś się odwdzięczyć. Schreiber natychmiast przerwała i zapewniła, że nie trzeba.

– Ja postaram się kiedyś pani... – zaczęła starsza pani. – Nie trzeba, naprawdę – odpowiedziała Marianna Schreiber.

Kobieta wyjaśniła też, że ma problem z wypłatą pieniędzy przez kłopoty z dokumentem tożsamości.

„Piękny piesek”. Krótka scena, która poruszyła internautów

Na koniec rozmowy starsza pani zwróciła uwagę na psa Schreiber. Jej krótki komentarz nadał całej scenie jeszcze bardziej ciepły charakter.

– Piękny piesek – powiedziała.

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