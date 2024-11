Marianna Schreiber przyłapana w Sejmie w towarzystwie posła z PiS i byłego posła

Zebrani w komisji do spraw Dzieci i Młodzieży postanowili zająć się tematem freak fightów i patostreamów. Posiedzenie komisji w tej sprawie zostało wyznaczone się 8 listopada o godz. 9:00. Przysłuchiwać się pracom komisji chciała Marianna Schreiber, która ma za sobą walki w ramach freak fightów i zna to środowisko. Jednak jej udział w posiedzeniu został, jak sama przyznała, zablokowany.

Pani Poseł @moanrosa dlaczego Pani boi się usłyszeć kilka słów prawdy na komisji której jest Pani przewodniczącą? Zostałam zgłoszona zgodnie ze wszystkimi procedurami przez jeden z klubów parlamentarnych jako gość komisji - przedstawiciel strony społecznej. Niestety Pani Rosa odrzuciła dialog o którym tyle mówi Pan Marszałek Hołownia. A wybrała cenzurę. Ja się tak łatwo nie poddaję. Gdy wyrzucają mnie drzwiami, wchodzę oknem. Prawda zawsze się obroni. Nie zamknie mi Pani ust. Z Panem Bogiem - przekazała w mediach społecznościowych na dzień przed posiedzeniem Schreiber.

Schreiber pojawiła się natomiast w gmachu Sejmu, a tam została zauważona przez jednego z dziennikarzy w towarzystwie dwóch polityków z PiS. Chodzi o posła Waldemara Andzla i byłego posła, a obecnie radny województwa dolnośląskiego, Przemysław Czarnecki. Politycy elegancko powitali Schreiebr, a nagrania całej trójki trafiło do sieci: - Obstawiam, że ci obaj Panowie są kulturalni a więc jakby mnie witali, to mieliby kwiaty w ręce - skomentowała.

O freak fighty w Sejmie został zapytany zaś Jarosław Kaczyński. Reporterka Polsat News chciała wiedzieć, co myśli on na temat walk. Kaczyński postawił sprawę jasno: - Całkowicie tego nie akceptuję, nie wiem, dlaczego to jest tolerowane. To w ogóle nie powinno być dopuszczane. Jeśli chodzi o MMA to wielu ludzi sport, sportu powtarzam, też nie akceptuje tego i nawet bardzo mocno to określa, ale nie będę cytował.

Dodał też, że jeśli ktoś chce walczyć w MMA, to jest jego ryzyko, natomiast jeśli "wchodzi to w sferę patologii, to potrzebna jest jakaś interwencja państwa" ocenił. Prezes PiS został też zapytany o udział w walkach Marianny Schreiber: - Nie będę komentował działań pani Schreiber z całym szacunkiem do niej - uciął polityk. Jak na to zareagowała zawodniczka? Najpierw wybuchła śmiechem po czym dodała, że też nie będzie komentowała słów prezesa PiS.

