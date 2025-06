Marianna Schreiber świeci biustem i to dosłownie! Internauci turlają się ze śmiechu

Duda ujawnił, co zrobili razem z Nawrockim po rozmowie w pałacu. Obaj padli na kolana. Wcześniej o tym milczano

Marianna Schreiber nie ukrywa, że poprawiała urodę. Jeśli porównać jej zdjęcie sprzed kilku lat, wyraźnie widać zmiany. Schreiber zyskała sławę przez udział w Top Model w 2021 roku.

Wielka zmiana w wyglądzie Marianny Schreiber

Przez te kilka lat nieco się zmieniła, jeśli chodzi o wygląd. Na starych zdjęciach można jej nie poznać. zmiany widać gołym okiem, czego ona sama się nie wypiera. Wręcz przeciwnie, jakiś czas temu sama opisała ze szczegółami co zmieniła. Marianna Schreiber nie tylko poprawiła nos, ale przeszła też szereg innych zabiegów m.in. na poprawienie kondycji skóry.

Jakie zabiegi przeszła Schreiber? Korekta nosa to dopiero początek

Kiedyś, jak sama przyznała, dużo korzystała z solarium, przez co miała suchą skórę, opadające powieki, zmarszczki (kurze łapki, zmarszczki królicze, pogłębione bruzdy nosowo - wargowe. Do tego przeszkadzał jej nos (przez który miała kłopoty z zatokami), a także szczęka. Celebrytka przeszła dwie operacje nosa: naprawiona została przegroda nosowa, skrócony czubek, przypiłowane kości, zlikwidowane fałdy nosowo wargowe. Do tego miała zabiegi na skórę twarzy i na szyję.

Nowy, turecki biust Marianny Schreiber!

Wiele osób wskazywało, że i biust Marianny jest sztuczny, jednak ona twierdziła, że to tylko złudzenie, bo nosi bieliznę, która ma poprawić wygląd jej biustu. jej walory. Jeszcze w grudniu przyznała: - Uprawiając sport nie mogę sobie pozwolić na sztuczne i być może kiedyś podejmę się tej operacji - nie wykluczam. Na pewno nie dziś i nie jutro i nie za rok.

Zdaniem jednak zmieniła i ostatnie dni spędziła w Turcji, gdzie przeszła operację piersi. W podróży towarzyszył jej ukochany Piotr. Dbał o nią, karmił, pomagał. Schreiber zostały już zdjęte bandaże, dlatego też postanowiła pochwalić się nowym biustem. Wstawiła filmik, na widok którego internauci przecierali oczy ze zdziwienia. Dlaczego? Chcą zrobić prezentację w zabawny sposób Marianna dodała sobie nieco blasku, i to dosłownie. Fani komentowali wprost:

A co one tak świecą? Zapomnieli wyjąć latarki po operacji xd

Lampki na baterie?

To są LEDy?

To do czytania po ciemku?

Czy oświetlenie jest na panele słoneczne jak lampki w ogródku?

Znaleźli się i tacy, którzy są zachwyceni metamorfozą Schreiber:

Jak dla mnie pięknie ❤️ tak jak mówiłam pozazdrościć najważniejsze że jest szczęśliwa i pewna siebie

Jest 🔥🔥🔥 i spełniamy swoje marzenia ,życie jest takie krótkie

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE NOWY BIUST MARIANNY SCHREIBER

