Marianna Schreiber uderza po ślubie byłego męża. „Trzecia żona i pewnie nie ostatnia”

Weronika Fakhriddinova
2025-08-31 16:01

Łukasz Schreiber pochwalił się w sieci swoim trzecim ślubem, ale radość polityka Prawa i Sprawiedliwości szybko skomentowała jego była żona. Marianna Schreiber zamieściła w mediach społecznościowych mocny wpis, w którym nie szczędziła gorzkich słów. „To już hat-trick. Wziął trzeci ślub” – napisała.

Marianna Schreiber

i

Autor: AKPA
  • Nową żoną Schreibera została Weronika, z którą zaręczył się w czerwcu
  • Marianna Schreiber ostro skomentowała decyzję byłego męża w mediach społecznościowych
  • Była żona zarzuciła mu brak kontaktu z córką i nazwała ślub „hat-trickiem”
  • Wpis Marianny wywołał falę reakcji i ożywił dyskusję o życiu prywatnym polityków
  • Ślub i komentarz eksmałżonki sprawiły, że temat Schreibera stał się jednym z najgorętszych w sieci

Ślub Łukasza Schreibera i nowy rozdział w życiu

Polityk Prawa i Sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z uroczystości, podpisując je krótkim komentarzem: „Najpiękniejszy dzień”. Na fotografii widać Schreibera wraz z nową żoną Weroniką. To trzecie małżeństwo polityka, z drugiego z Marianną Schreiber ma córkę Patrycję.

Trzeci ślub znanego polityka PiS-u. "Najważniejszy dzień w życiu"

Wpis Marianny Schreiber. „Ma ciąg na bramkę”

Na odpowiedź byłej żony nie trzeba było długo czekać. Marianna Schreiber opublikowała emocjonalny wpis, w którym skomentowała decyzję byłego męża:

„Mój były mąż, dziś strzelił hat-tricka. Wziął trzeci ślub. (…) Jestem przekonana, że to nie jest ostatni raz, kiedy powiedział ‘tak’ w urzędzie stanu cywilnego” – napisała.

Celebrytka zarzuciła byłemu partnerowi, że od miesięcy nie znalazł czasu dla ich córki, a jednocześnie bez problemu angażuje się w nowe życie rodzinne.

„Szkoda tylko, że od kilku miesięcy nie znalazł godziny dla swojej córki” – dodała.

Nowa żona w centrum uwagi

Choć uroczystość i zdjęcia z nową żoną Schreibera wywołały falę gratulacji i komplementów, komentarz Marianny natychmiast podgrzał atmosferę w sieci. Jej wpis szybko zdobył tysiące reakcji i stał się częścią gorącej dyskusji wokół życia prywatnego polityka.

Życie po rozwodzie

Łukasz i Marianna Schreiber rozwiedli się w czerwcu 2025 roku. Ona zapowiadała wówczas, że nie zamierza ubiegać się o unieważnienie ślubu kościelnego, a nazwisko byłego męża zachowa „dla dobra córki”. Dziś, mimo nowego początku w życiu Schreibera, ich drogi nadal przecinają się w przestrzeni publicznej. Głos Marianny Schreiber pokazuje, że rozwód i nowe małżeństwo polityka to nie tylko prywatna sprawa, ale też źródło publicznych emocji i komentarzy, które zapewne jeszcze długo będą budzić zainteresowanie opinii publicznej.

MARIANNA SCHREIBER