Marianna Schreiber uderza po ślubie byłego męża. „Trzecia żona i pewnie nie ostatnia”

Ślub Łukasza Schreibera i nowy rozdział w życiu

Polityk Prawa i Sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z uroczystości, podpisując je krótkim komentarzem: „Najpiękniejszy dzień”. Na fotografii widać Schreibera wraz z nową żoną Weroniką. To trzecie małżeństwo polityka, z drugiego z Marianną Schreiber ma córkę Patrycję.

Wpis Marianny Schreiber. „Ma ciąg na bramkę”

Na odpowiedź byłej żony nie trzeba było długo czekać. Marianna Schreiber opublikowała emocjonalny wpis, w którym skomentowała decyzję byłego męża:

„Mój były mąż, dziś strzelił hat-tricka. Wziął trzeci ślub. (…) Jestem przekonana, że to nie jest ostatni raz, kiedy powiedział ‘tak’ w urzędzie stanu cywilnego” – napisała.

Celebrytka zarzuciła byłemu partnerowi, że od miesięcy nie znalazł czasu dla ich córki, a jednocześnie bez problemu angażuje się w nowe życie rodzinne.

„Szkoda tylko, że od kilku miesięcy nie znalazł godziny dla swojej córki” – dodała.

Mój były mąż, dziś strzelił hat - tricka.Wziął trzeci ślub. Ten reprezentant prawicowej partii politycznej ma duży ciąg na bramkę i jestem przekonana, że to nie jest ostatni raz kiedy powiedział „tak” w urzędzie stanu cywilnego.Łukaszowi bardzo łatwo przychodzi wstępować w… pic.twitter.com/XRNpYWSlbr— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) August 31, 2025

Nowa żona w centrum uwagi

Choć uroczystość i zdjęcia z nową żoną Schreibera wywołały falę gratulacji i komplementów, komentarz Marianny natychmiast podgrzał atmosferę w sieci. Jej wpis szybko zdobył tysiące reakcji i stał się częścią gorącej dyskusji wokół życia prywatnego polityka.

Życie po rozwodzie

Łukasz i Marianna Schreiber rozwiedli się w czerwcu 2025 roku. Ona zapowiadała wówczas, że nie zamierza ubiegać się o unieważnienie ślubu kościelnego, a nazwisko byłego męża zachowa „dla dobra córki”. Dziś, mimo nowego początku w życiu Schreibera, ich drogi nadal przecinają się w przestrzeni publicznej. Głos Marianny Schreiber pokazuje, że rozwód i nowe małżeństwo polityka to nie tylko prywatna sprawa, ale też źródło publicznych emocji i komentarzy, które zapewne jeszcze długo będą budzić zainteresowanie opinii publicznej.

