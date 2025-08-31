Marianna Schreiber uderza po ślubie byłego męża. „Trzecia żona i pewnie nie ostatnia”

- Nową żoną Schreibera została Weronika, z którą zaręczył się w czerwcu
- Marianna Schreiber ostro skomentowała decyzję byłego męża w mediach społecznościowych
- Była żona zarzuciła mu brak kontaktu z córką i nazwała ślub „hat-trickiem”
- Wpis Marianny wywołał falę reakcji i ożywił dyskusję o życiu prywatnym polityków
- Ślub i komentarz eksmałżonki sprawiły, że temat Schreibera stał się jednym z najgorętszych w sieci
Ślub Łukasza Schreibera i nowy rozdział w życiu
Polityk Prawa i Sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z uroczystości, podpisując je krótkim komentarzem: „Najpiękniejszy dzień”. Na fotografii widać Schreibera wraz z nową żoną Weroniką. To trzecie małżeństwo polityka, z drugiego z Marianną Schreiber ma córkę Patrycję.
Wpis Marianny Schreiber. „Ma ciąg na bramkę”
Na odpowiedź byłej żony nie trzeba było długo czekać. Marianna Schreiber opublikowała emocjonalny wpis, w którym skomentowała decyzję byłego męża:
„Mój były mąż, dziś strzelił hat-tricka. Wziął trzeci ślub. (…) Jestem przekonana, że to nie jest ostatni raz, kiedy powiedział ‘tak’ w urzędzie stanu cywilnego” – napisała.
Celebrytka zarzuciła byłemu partnerowi, że od miesięcy nie znalazł czasu dla ich córki, a jednocześnie bez problemu angażuje się w nowe życie rodzinne.
„Szkoda tylko, że od kilku miesięcy nie znalazł godziny dla swojej córki” – dodała.
Nowa żona w centrum uwagi
Choć uroczystość i zdjęcia z nową żoną Schreibera wywołały falę gratulacji i komplementów, komentarz Marianny natychmiast podgrzał atmosferę w sieci. Jej wpis szybko zdobył tysiące reakcji i stał się częścią gorącej dyskusji wokół życia prywatnego polityka.
Życie po rozwodzie
Łukasz i Marianna Schreiber rozwiedli się w czerwcu 2025 roku. Ona zapowiadała wówczas, że nie zamierza ubiegać się o unieważnienie ślubu kościelnego, a nazwisko byłego męża zachowa „dla dobra córki”. Dziś, mimo nowego początku w życiu Schreibera, ich drogi nadal przecinają się w przestrzeni publicznej. Głos Marianny Schreiber pokazuje, że rozwód i nowe małżeństwo polityka to nie tylko prywatna sprawa, ale też źródło publicznych emocji i komentarzy, które zapewne jeszcze długo będą budzić zainteresowanie opinii publicznej.
