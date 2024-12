Marianna Schreiber z córką w Polsacie. Opowiadała o trudach samotnego macierzyństwa

Marianna Schreiber w Polsacie

Poranny program w Polsacie prowadzili Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Jedno z ich pytań dotyczyło trudów samotnego macierzyństwa. – Na córce skupiałam się od jej urodzenia, bo męża bardzo dużo nie było w domu – powiedziała Marianna Schreiber. Okazuje się, że w relacjach między matką i córką panuje dyscyplina. – Główną zasadą u nas w domy jest to, że rozmawiamy ze sobą. Dzięki temu udaje się nam rozwiązywać problemy. Dużo rozmawiamy, mamy dużo miłości. Prawda, Pati? - spytała Mariana Schreiber córeczkę. - Tak – odpowiedziała dziewczynka.

- A kto jest twoją najlepszą przyjaciółką? - dopytywała Agnieszka Hyży. – Taka Natalia z mojej klasy – odparła Patrycja. Jej matka była zawiedziona. - A myślałam, że ja… - stwierdziła Marianna Schreiber. - Ty też, mamo – dodała córka. - Ona jest jedna, wiadomo, więc chciałabym jej dać wszystko to, czego nie miałam ja, będąc dzieckiem, a wychowałam się w dość trudnych warunkach. Nie ukrywam, jest trochę rozpieszczona i pozwalam jej na to – zdradziła Schreiber.

Patrycją opiekuje się babcia

Maciej Rock zauważył, że Schreiber ma wiele aktywności, m.in. zapisała się do wojska i chodzi na treningi. Kto wtedy opiekuje się Patrycją? – Moja mama – odparła pani Marianna. - Moja mama bardzo dużo pomagała od czasu narodzin Patrysi i to zostało po dziś dzień – dodała.

Kolejne pytanie, co Pati lubi robić z mamą w czasie wolnym? - Pobawić się w berka kucanego – odpowiedziała roześmiała Patrycja. – Jak ktoś jest berkiem a ktoś kucnie to po prostu Berek nie może go złapać – dodała dziewczynka. - Nasz pies też już umie w to grać! – dodała Marianna Schreiber.

– Czego wam, dziewczyny życzyć w Nowym Roku? - spytała prowadząca program. – Wydaje nam się, że dużo sił, wytrwałości – stwierdziła pani Marianna. - Miłości, szczęścia, zdrowotności – dodała jej córka.

