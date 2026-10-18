Marszałek Sejmu po godzinach marynuje grzyby. I to nie byle jakie!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-18 16:44

Włodzimierz Czarzasty pokazał swoje zupełnie inne oblicze. Na Facebooku zamieścił serię zdjęć z kuchni i napisał krótko: „Rydze, noc i ja. Lubię gotować.” W kilku kadrach widać, że polityk spędził wieczór na przygotowywaniu domowych przetworów z rydzów, które sam marynował w słoikach.

Czarzasty dumny ze swoich słoiczków

Jesień kojarzy się z grzybami, które wielu Polaków marynuje na zimę. Lider Nowej Lewicy zaskoczył wszystkich, zamieszczając post, na którym przedstawił proces marynowania… rydzów, czyli grzybów rzadko spotykanych w naszych lasach. Włodzimierz Czarzasty miał ich zaskakująco dużo, co widać na opublikowanych zdjęciach.

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Na innym zdjęciu Czarzasty siedzi przy stole w błękitnej koszuli z podwiniętymi rękawami, oparty o dłoń i uśmiechnięty. Przed nim stoi rząd słoików wypełnionych pomarańczowymi grzybami w zalewie. Każdy słoik ma inny kolor nakrętki – od białej i żółtej po czarną i złotą. Widać, że praca była solidna, a efekt imponujący: kilkanaście słoików domowych przetworów. „Rydze, noc i ja. Lubię gotować” – napisał marszałek Sejmu.

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Grzybowy Święty Graal

Rydze to jedne z najbardziej cenionych grzybów w Polsce — rzadkie, delikatne i uznawane za prawdziwy rarytas wśród grzybiarzy. Mają charakterystyczny pomarańczowy kolor, lekko pieprzny smak i świetnie nadają się do marynowania, dlatego uchodzą za „królewski” grzyb jesieni.

Marta Nawrocka na trybunach
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