Marszałek Sejmu po godzinach marynuje grzyby. I to nie byle jakie!

Czarzasty dumny ze swoich słoiczków

Jesień kojarzy się z grzybami, które wielu Polaków marynuje na zimę. Lider Nowej Lewicy zaskoczył wszystkich, zamieszczając post, na którym przedstawił proces marynowania… rydzów, czyli grzybów rzadko spotykanych w naszych lasach. Włodzimierz Czarzasty miał ich zaskakująco dużo, co widać na opublikowanych zdjęciach.

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Na innym zdjęciu Czarzasty siedzi przy stole w błękitnej koszuli z podwiniętymi rękawami, oparty o dłoń i uśmiechnięty. Przed nim stoi rząd słoików wypełnionych pomarańczowymi grzybami w zalewie. Każdy słoik ma inny kolor nakrętki – od białej i żółtej po czarną i złotą. Widać, że praca była solidna, a efekt imponujący: kilkanaście słoików domowych przetworów. „Rydze, noc i ja. Lubię gotować” – napisał marszałek Sejmu.

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Grzybowy Święty Graal

Rydze to jedne z najbardziej cenionych grzybów w Polsce — rzadkie, delikatne i uznawane za prawdziwy rarytas wśród grzybiarzy. Mają charakterystyczny pomarańczowy kolor, lekko pieprzny smak i świetnie nadają się do marynowania, dlatego uchodzą za „królewski” grzyb jesieni.

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