Prawda o wychowaniu i dzieciństwie Marty Kaczyńskiej. Przeżyła koszmar, a jako 12-latka paliła!

Marta Kaczyńska po burzliwych latach z pierwszym i drugim mężem, znalazła szczęście u boku Piotra Zielińskiego. Prawniczka zawsze może liczyć także na swojego stryja Jarosława Kaczyńskiego, z którym ma bardzo bliski kontakt. Niedawno - tuż przed dniem dziadka - bratanica przyjechała do prezesa PiS wraz ze swoim synkiem Stasiem. Warto dodać, że dzieci Marty Kaczyńskiej mówią do jej stryja "dziadku". Prawniczka rzadko chwali się swoim życiem prywatnym, choć czasem robi wyjątki. W rozmowie z Onetem w 2014 roku córka Lecha Kaczyńskiego opowiedziała, jak wyglądało jej dzieciństwo. Więcej czasu spędzała z mamą. Ojciec pracował i był zaangażowany w "Solidarność". - Byłyśmy bardzo blisko. W okresie dzieciństwa nie chodziłam do przedszkola. Mama prawie wszędzie zabierała mnie ze sobą. Ale nie trzymała mnie pod kloszem. Wychowywała mnie tak, bym była dzieckiem samodzielnym. Tata, kiedy wracał do domu, starał się rekompensować czas swojej nieobecności i poświęcić mi jak najwięcej uwagi - zdradziła Marta Kaczyńska. Prawdziwy koszmar ona i jej mama Maria przeżyły podczas stanu wojennego, gdy Lech Kaczyński został internowany. Zabrały go służby i trafił do obozu w Strzeblinku, gdzie przebywał 10 mięsięcy. Gdy wychodził, Marta miała niewiele ponad dwa lata.

Marta Kaczyńska paliła papierosy, mając 12 lat

Lech Kaczyński jednak nigdy nie zaniedbywał jedynej córki. - Opowiadał mi bajki. Dużo też czytaliśmy, graliśmy przed domem w piłkę, chodziliśmy na spacery z naszym psem. Kiedy byłam starsza, to po prostu w miarę możliwości dużo ze sobą rozmawialiśmy o historii, o tym, ile dni zostało mi do końca roku szkolnego, o tym, jak to było, kiedy tata chodził do szkoły - wspominała Marta Kaczyńska, która miała w swoim nastoletnim życiu niezbyt chwalebne buntownicze epizody. Pierwsze papierosy pojawiły się już, gdy miała 12 lat! (Tu przeczytasz, dlaczego warto rzucić palenie) - Paliłam to dużo powiedziane, popalałam. Przyłapała mnie sąsiadka i powiedziała mamie. Była zawiedziona, a ja musiałam się tłumaczyć. Od lat już nie palę, nie toleruję papierosów w moim domu - podkreśliła.

