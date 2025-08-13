Chwile relaksu nad polskim morzem. Kaczyńska z synkiem korzystają z wakacji!

W wakacje Polacy mają dwa uwielbiane kierunki na wypoczynek: góry i morze. Zwykle ci, którzy mają bliżej do Bałtyku wybierają Zakopane, i odwrotnie. Ale są też i tacy, którzy są wierni swoim regionom. Do nich zdecydowanie należy Marta Kaczyńska. Prawniczka chętnie korzysta z uroków, które daje jej Sopot. Gdy tylko znajduje wolną chwilę, pakuje plażową torbę i rusza nad morze.

Właśnie przyłapaliśmy bratanicę prezesa Prawa i Sprawiedliwości, gdy w raz z synkiem Stasiem, odpoczywała na plaży. Chłopiec skończył 7 lat i niebawem zacznie przygodę w szkole, to jego ostatnie beztroskie wakacje, wszystkie kolejne będą zwiastowały szkolne obowiązki.

Łapali promienie słońca na kocyku, chłodzili się w wodach Bałtyku

Upał sprawił, że nad wodę ruszył prawdziwe tłumy miłośników morskich kąpieli i opalania. Jednak Kaczyńska, jako mieszkanka nadmorskiej miejscowości, do perfekcji ma opanowaną logistykę i szybko znalazła miejsce na rozłożenie kocyka, by oddać się relaksowi. Aby chłopcu się nie nudziło, zabrali ze sobą wiaderko i łopatkę do zabawy piaskiem.

Kiedy żar lejący się z nieba mocno zaczął doskwierać Marta i jej synek wskoczyli do chłodnej wody Bałtyku, która wcale nie przeraziła ich swoją temperaturą. Wręcz przeciwnie! Oboje doskonale bawili się w morskich falach, by potem znów wrócić na ciepły piasek i miękki kocyk.

Marta Kaczyńska, jak na znawczynię mody przystało, wybrała się na plażę w dwuczęściowym stroju w ciemnych kolorach. Skąpe bikini sprawiło, że mogła zaprezentować szalenie zgrabną i wysportowaną sylwetkę. Jak na stylową kobietę przystało, miała też duże przeciwsłoneczne okulary, a na szyi delikatny łańcuszek z wisiorkiem. Gdy wychodziła z morza ludzie mogli się zdziwić i pomylić ją z grecką boginią Afrodytą! Wszak prawniczka może się pochwalić grecką urodą: ciemne włosy i oliwkowy odcień opalonej skóry to jej znaki rozpoznawcze.

