Marta Kaczyńska z mężem na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego [ZOBACZ]

W środę (6 sierpnia) Karol Nawrocki złożył przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym. W Sejmie zebrali się parlamentarzyści, ministrowie z Donaldem Tuskiem na czele, duchowni, byli prezydenci: Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda z małżonką Agatą Dudą, a także bliscy prezydenta Nawrockiego: żona, dzieci, matka i siostra.

Marta Kaczyńska na zaprzysiężeniu Nawrockiego

Wśród zgromadzonych nie zabrakło też Marty Kaczyńskiej z mężem. Bratanica prezesa PiS od początku wspierała Karola Nawrockiego, a co więcej wystąpiła nawet na jednej z ważnych konwencji programowej Nawrockiego. Zabrała wówczas głos i mówiła:

- Śp. prezydent Lech Kaczyński, mój ojciec, mój kochany tata, kochał Polskę. Polska była jego życiową drogą, wyzwaniem i zadaniem do wykonania. Powtarzał, że warto być Polakiem. Wierzę, że pan dr Karol Nawrocki będzie wierny wizji Polski, jakiej przez całe życie wierny był mój ojciec - podkreśliła.

Specjalnie zwróciła się też wówczas do Marty Nawrockiej, nowej pierwszej damy. Kaczyńska mocno ją wsparła i ostrzegła, że w świecie polityki należy też liczyć się z hejtem:

Chciałabym się zwrócić do pani Marty Nawrockiej. Pani Marto, proszę być dzielną. Zdaję sobie sprawę, jak trudne zadanie przed panią. Wiem, czym jest przemysł pogardy i kłamstwa, które były wymierzone w całą moją rodzinę. Wiem, jakie to było bolesne i trudne, ale zdaję też sobie sprawę, ze są państwo rodziną, która bardzo mocno za sobą stoi i jestem przekonana, że państwo wytrwacie ten czas i wygracie - mówiła Marta Kaczyńska.

Plan zaprzysiężenia Karola Nawrockiego

Po uroczystości w Sejmie Karol Nawrocki wraz z małżonką udadzą się do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie w południe odbędzie się msza w intencji ojczyzny i prezydenta. Dalej na Zamku Królewskim Karol Nawrocki przejmie symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski. Około godz. 15.15 odbędzie się uroczyste wejście pary prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego. Przejście pary prezydenckiej z Zamku Królewskiego do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu uświetni orkiestra oraz Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. O godz. 16.30 rozpoczną się uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego.