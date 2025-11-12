Marta Kaczyńska świętowała z ukochanym. Pokazała wyjątkowe selfie

Marta Kaczyńska pojawiła się na Marszu Niepodległości w Warszawie

Opublikowała zdjęcie z kokardą narodową i biało-czerwonymi flagami w tle

Uczestnicy wydarzenia szli pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”

W marszu brali udział także Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński i Krzysztof Bosak

Wydarzenie odbyło się bez większych incydentów

Marta Kaczyńska w biało-czerwonych barwach

Wśród tysięcy uczestników Marszu Niepodległości nie zabrakło również Marty Kaczyńskiej. Publicystka i prawniczka opublikowała na Instagramie relację z wydarzenia. Na zdjęciu widać, jak idzie w tłumie z narodowymi flagami, w towarzystwie bliskiej osoby, mając przypiętą biało-czerwoną rozetę, symbol polskiego patriotyzmu.

Fotografia szybko przyciągnęła uwagę internautów. W komentarzach pojawiły się słowa uznania za obecność i prosty, elegancki gest uczczenia święta narodowego.

Marsz Niepodległości 2025

W tym roku Marsz Niepodległości odbył się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Według szacunków Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w wydarzeniu wzięło udział około 100 tysięcy osób. Wśród uczestników znaleźli się m.in. prezydent Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, a także liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak.

Marsz przebiegł spokojnie, a jego uczestnicy przeszli z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego, niosąc biało-czerwone flagi i śpiewając hymn.

Patriotyczny gest Kaczyńskiej

To nie pierwszy raz, gdy Marta Kaczyńska włącza się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. W swoich mediach społecznościowych od lat podkreśla przywiązanie do tradycji i historii Polski. Jej tegoroczna relacja wpisuje się w ten ton, spokojna, symboliczna, bez politycznych akcentów, ale pełna emocji i szacunku dla narodowego święta.

