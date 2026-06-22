Marta Kaczyńska świętuje 46. urodziny! Tak się zmieniała, jedna rzecz rzuca się w oczy

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-22 13:23

Marta Kaczyńska 22 czerwca obchodzi urodziny! W 2026 roku kończy 46 lat. Z tej okazji przypominamy, jak wyglądała lata temu i teraz, jako dojrzała kobieta. Jedna rzecz rzuca się w oczy.

  • Marta Kaczyńska, mimo dużej sympatii części Polaków i chęci zobaczenia jej w polityce, nie zamierza podążać śladami rodziców i nie chce zostać politykiem, pilnie strzegąc swojego życia prywatnego.
  • Aktywnie prowadzi karierę zawodową: jest adwokatem (prowadzi własną kancelarię) oraz autorką felietonów publikowanych w piśmie "Sieci".
  • Po raz pierwszy od lat publicznie zaangażowała się politycznie, wspierając Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku.

Marta Kaczyńska cieszy się dużą sympatią wśród części Polaków, którzy chętnie zobaczyliby ją na rodzimej scenie politycznej. Mimo to, córka byłej pary prezydenckiej nie zamierza pójść w ślady Lecha Kaczyńskiego i nie chce zostać politykiem, ponadto pilnie strzeże swojego życia prywatnego. W mediach społecznościowych pokazuje przede wszystkim wspomnienia o swoich rodzicach oraz klimatyczne fotografie, przedstawiające krajobrazy lub ciekawe elementy architektury.

Cały czas prowadzi swoją kancelarię adwokacką, jest także autorką felietonów publikowanych w piśmie "Sieci". Wsparła także Karola Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku., co było jej pierwszym publicznym wystąpieniem od lat. W dniu jej 46. urodzin pokazujemy, jak się zmieniała na przestrzeni lat.

Sportowe wyjście Marty Kaczyńskiej. Niewiarygodne, co wyprawiała na świeżym powietrzu

Jak się zmieniała Marta Kaczyńska?

Uwagę zwraca fakt, że Marta Kaczyńska od zawsze jest wierna swojemu wizerunkowi i nie chce z nim eksperymentować. Od młodości ma długie, ciemne włosy, a oczy podkreśla czarną kreską. To wręcz jej znaki rozpoznawcze, bowiem rzadko decyduje się na mocniejszy makijaż czy zmianę uczesania. Ponadto może pochwalić się utrzymaniem szczupłej sylwetki, którą od lat wspomaga regularnymi ćwiczeniami. Dziś jest wyjątkowo wysportowana! Podobnie jest z jej stylem. Jako prawniczka postawiła na skromną elegancję i klasykę, jednak w wygodnym wydaniu. Nawet podczas spacerów z synkiem Stasiem wygląda nienagannie!

Zmianę widać jednak w jej postawie. Obecnie może pochwalić się dużą pewnością siebie i charyzmą, a dziewczęcą delikatność zamieniła w kobiecą siłę. Skupia się przede wszystkim na swoich najbliższych, poświęcając im każdą wolną chwilę. Z pewnością to oni są dla niej najważniejsi.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marta Kaczyńska:

Marta Kaczyńska w różnym wieku, ukazana w kolażu zdjęć. Centralnie widoczna jest kobieta o długich, ciemnych włosach w granatowej marynarce, z poważnym wyrazem twarzy. Dwa mniejsze, okrągłe zdjęcia przedstawiają ją w młodszym wydaniu, w czarnej i czerwonej stylizacji. Więcej o zmianach wizerunku Marty Kaczyńskiej przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 64
Sonda
Czy Marta Kaczyńska powinna wejść do polityki?
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA KACZYŃSKA