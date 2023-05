Marta Kaczyńska w "Tańcu z gwiazdami"?! Odpowiedziała "tak"!

Córki prezydentów w "Tańcu z gwiazdami". Co z Martą Kaczyńską?

Marta Kaczyńska - mimo upływu lat i trzech ciąż - ciągle zachowuje doskonałą sylwetkę. Jej zdjęcia z plaży robią furorę. Wysportowana prawniczka wydaje się idealną kandydatką do udziału w "Tańcu z gwiazdami". Córki prezydentów występowały już w tanecznym show - wszyscy pamiętają pląsy Oli Kwaśniewskiej czy Marii Wiktorii Wałęsy. Czy Marta Kaczyńska skusiłaby się na harówkę na parkiecie na oczach milionów telewidzów? Prawniczka z humorem podeszła do tematu w rozmowie z Onetem w 2014 roku, gdy została spytana o to, czy nie myślała, żeby wykorzystać swoją popularność i wejść do świata show-biznesu. Marta Kaczyńska sama wspomniała wtedy o "Tańcu z gwiazdami". Jej odpowiedź brzmiała dość zaskakująco.

Marta Kaczyńska spytana o "Taniec z gwiazdami". Zaskakująca odpowiedź

Córka Lecha Kaczyńskiego była zaskoczona pytaniem dziennikarki, ale przyznała, że nie myślała o podboju rodzimego show-biznesu. - Po wygranej mojego ojca w 2005 r. byłam na aplikacji adwokackiej. Miałam inne cele, inne ambicje, choć muszę przyznać, że po kolejnych edycjach "Tańca z gwiazdami" koledzy z pracy żartowali, pytając, czy wystąpię w następnej. I wtedy oczywiście odpowiadałam, że tak - zdradziła ze śmiechem Marta Kaczyńska. Koledzy pewnie ostrzyli sobie zęby na ten występ, ale niestety na razie się go nie doczekali. Być może prawniczka zdecyduje się na udział w "Tańcu z gwiazdami", gdy jej stryj zakończy polityczną karierę. W końcu i Maria Wiktoria Wałęsa, i Ola Kwaśniewska na telewizyjny parkiet weszły, gdy ich ojcowie nie byli już na politycznym szczycie.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marty Kaczyńskiej z dzieciństwa i młodości. Pod galerią znajduje się quiz o stryju prawniczki - Jarosławie Kaczyńskim

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Dalej