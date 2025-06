Marta Kaczyńska z synkiem odwiedziła grób taty. Zadała szyku!

Marta Kaczyńska straciła w katastrofie smoleńskiej z 2010 roku oboje rodziców - Lecha i Marię Kaczyńską, ówczesną parę prezydencką. Mimo upływu lat, cały czas pamięta o swoich najbliższych. Często publikuje w mediach społecznościowych ich stare zdjęcia i obchodzi wiele uroczystości upamiętniających rodziców.

18 czerwca to szczególny dzień - to czas urodzin jej ojca Lecha i wuja Jarosława. Oboje postanowili udać się do Krakowa, by złożyć kwiaty na grobie byłego prezydenta. Wcześniej zaś wzięli udział w uroczystej mszy świętej prowadzonej przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w wawelskiej katedrze.

Marcie Kaczyńskiej towarzyszyło najmłodsze dziecko, synek Staś. Chłopczyk ma już 7 lat i prezentował się niezwykle elegancko w garniturze, białej koszuli i czarnym krawacie. Grzecznie szedł obok mamy i nie odstępował jej na krok.

Sama córka Lecha Kaczyńskiego wyglądała zjawiskowo. Postawiła na beżowy damski garnitur, który podkreślił jej szczupłą sylwetką i długie nogi. Do tego dobrała beżowe szpilki, małą czarną torebkę i długi srebrny łańcuszek z wisiorkiem. Włosy pozostawiła rozpuszczone.

Marta Kaczyńska mogła także liczyć na wsparcie wielu polityków PiS, którzy wzięli udział w mszy, między innymi Beaty Szydło, Jacka Sasina, Antoniego Macierewicza, Michała Wójcika czy Rafała Bochenka.

