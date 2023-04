Niedziela palmowa

Marta Kaczyńska z synkiem poszła poświęcić palemkę. Nie było córek i męża

2 kwietnia ważny dzień dla katolików: Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Wierzący Polacy na pamiątkę tego wydarzenia idą z symboliczną palemką do Kościoła. I tak też uczyniła Marta Kaczyńska, która razem z synkiem Stanisławem (5 l.) podążała do świątyni. Uchwycono moment, w którym siostrzenica lidera PiS zmierza do kościoła św. Michała Archanioła w Sopocie.