Marta Nawrocka kocha ciemną czerwień! To wiele mówi o jej charakterze

Sara Osiecka
2026-03-22 19:00

Pierwsza dama Marta Nawrocka co jakiś czas zaskakuje swoimi stylizacjami. Nie ogranicza się do jednego stylu i nie kroczy utartymi ścieżkami, a stawia na własny gust. To, co zwraca uwagę, to kolor jej ubrań. Bardzo często wybiera czerwone kreacje. Co to mówi o jej osobowości?

  • Marta Nawrocka, pierwsza dama, często wybiera ciemną czerwień do swoich stylizacji na oficjalne wydarzenia, co podkreśla jej urodę i kolor włosów.
  • Zgodnie z psychologią koloru, ciemna czerwień symbolizuje opanowanie, ugruntowane poczucie własnej wartości, godność zaufania, kompetencję, luksus i władzę.
  • Wybór tego koloru przez Martę Nawrocką sugeruje, że jest postrzegana jako osoba działająca strategicznie, ambitna i dążąca do celu w przemyślany sposób, która kontroluje silne emocje.

Marta Nawrocka nie może narzekać na brak zajęć! Pierwsza dama często towarzyszy mężowi podczas oficjalnych wydarzeń, ale sama spotyka się z Polakami, a niedawno założyła fundację „Blisko Ludzkich Spraw”. Przy każdej okazji można podziwiać ją w eleganckich stylizacjach w różnych stylach i kolorach. Jednym z tych, które żona prezydenta zdaje się wybierać najczęściej, jest ciemna czerwień. Wybiera ją na wszelkie okazje, nawet na spotkanie z królową Szwecji! Pokazywała się zarówno w burgundowych sukniach, ale też w takich garniturach. Co to o niej mówi?

Marta Nawrocka kocha czerwień

Czerwień doskonale pasuje do Marty Nawrockiej - podkreśla urodę i kolor włosów. To jednak nie wszystko! Według psychologii koloru i teorii komunikacji niewerbalnej, wybór barwy stroju może wywoływać w odbiorcach konkretne skojarzenia. Pozwala też na nieco lepsze poznanie osoby, która zakłada ubrania w danym kolorze. Powszechnie czerwień jest kojarzona przede wszystkim z miłością i namiętnością, na przykład w przypadku kwiatów - wręczenie czerwonych róż to jeden z najbardziej klasycznych sposobów na okazanie uczucia. Symbolika tej barwy jest jednak bardziej złożona.

Podczas gdy jasna czerwień kojarzy się z młodzieńczym buntem i impulsem, ciemna czerwień sugeruje opanowanie. Osoba wybierająca ten kolor często ma ugruntowane poczucie własnej wartości, nie potrzebuje taniego poklasku, ale zna swoją cenę. Ponadto jest postrzegana jako osoba godna zaufania i kompetentna.

Ciemna czerwień od wieków kojarzona jest z luksusem i władzą.  To kolor „szlachetny”, który dodaje powagi i klasy. Jest mniej dosłowny niż czerń czy jaskrawa czerwień, co buduje aurę pewnej zagadkowości. Osoba nosząca burgund nadal ma w sobie ogień i silne emocje (w końcu to wciąż czerwień!), ale trzyma je pod kontrolą. To kolor osób, które działają strategicznie, a nie pod wpływem chwili, a do tego są ambitne i dążą do celu w sposób przemyślany.

