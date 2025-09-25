Marta Nawrocka nie przestaje zaskakiwać! W takim stroju jeszcze jej nie widzieliśmy

2025-09-25

Wizyta pierwszej damy Marty Nawrockiej w Nowym Jorku obfitowała w wydarzenia o charakterze dyplomatycznym i kulturalnym, podkreślając zaangażowanie żony Karola Nawrockiego w budowanie relacji międzynarodowych oraz promocję polskiego dziedzictwa. Ostatnio promowała Narodowe Czytanie dzieł Jana Kochanowskiego, a przy okazji zaskoczyła wyborem swojej kreacji.

Marta Nawrocka zadaje szyku, a ma stroje z sieciówek! Ubierz się, jak pierwsza dama [ZDJĘCIA]

  • Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump, co miało na celu umacnianie dwustronnych relacji.
  • Podczas wizyty w USA, Marta Nawrocka spotkała się z Polonią, podkreślając znaczenie podtrzymywania więzi z polską diasporą.
  • 24 września Marta Nawrocka wzięła udział w Narodowym Czytaniu dzieł Jana Kochanowskiego na Manhattanie, promując polską literaturę i kulturę wśród dzieci z polskich szkół.
  • Udział w Narodowym Czytaniu spotkał się z pozytywnym odbiorem w mediach społecznościowych, chwalono zarówno inicjatywę, jak i strój pierwszej damy.

Marta Nawrocka spędziła intensywny czas w Stanach Zjednoczonych. Między innymi spotkała się z pierwszą damą USA Melanią Trump, co stanowiło istotny element w umacnianiu dwustronnych relacji. Choć szczegóły rozmów nie zostały podane do publicznej wiadomości, takie spotkania na wysokim szczeblu zazwyczaj koncentrują się na wymianie poglądów na temat aktualnych wydarzeń i wspólnych inicjatyw.

Nie zabrakło także spotkań z Polonią. To kluczowy element wizyt zagranicznych, mający na celu podtrzymywanie więzi z polską diasporą i wspieranie jej aktywności. Wypowiedzi pierwszej damy i reakcje uczestników świadczą o dużym znaczeniu tego typu inicjatyw dla społeczności polonijnej.

Narodowe Czytanie w USA

24 września Marta Nawrocka wzięła udział w Narodowym Czytaniu dzieł Jana Kochanowskiego, wydarzeniu promującym polską literaturę poza granicami kraju. „To dla mnie bardzo ważne, że w sercu Manhattanu dzieci z polskich szkół kultywują i rozpowszechniają twórczość Mistrza z Czarnolasu. Nasza literatura zbliża i jednoczy Polaków na całym świecie” – skomentowała pierwsza dama na Instagramie. Jej słowa podkreślają rolę kultury w budowaniu tożsamości narodowej i integracji Polaków na całym świecie.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała gładką granatową suknię z długim rękawem i bogatym zdobieniem biegnącym od szyi aż po końcówkę rękawa. Nie założyła rzucającej się w oczy biżuterii, a włosy zostawiła rozpuszczone. Trzeba przyznać, że pierwsza dama nie przestaje zaskakiwać! W krótkim czasie, jaki sprawuje swój urząd, zaprezentowała się w całej kolekcji eleganckich strojów, a każdy miał innych charakter. W tak ozdobionej sukience jeszcze jej nie widzieliśmy. Widać, że Marta Nawrocka szlifuje swój indywidualny styl, czerpiąc z ponadczasowej klasyki i najnowszych krzyków mody. Nie ogranicza się przy tym do jednego stylu, a inspiruje się różnymi źródłami. Niewykluczone, że jeszcze wiele razy jej ubiór okaże się zdumiewającym wyborem.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w Amerykańskiej Częstochowie:

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama w Amerykańskiej Częstochowie
10 zdjęć
MARTA NAWROCKA