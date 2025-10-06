Marta Nawrocka uczciła dwa miesiące jako pierwsza dama! Pokazała wyjątkowy zakątek

Marta Nawrocka, pełniąca funkcję pierwszej damy od dwóch miesięcy, podsumowała ten czas, prezentując w mediach społecznościowych filmik ze swoich aktywności.

Pierwsza dama pokazała ścianę w Pałacu Prezydenckim, na której kolekcjonuje pamiątki i upominki otrzymane od Polaków, takie jak obrazy, rysunki i kwiaty.

W ciągu dwóch miesięcy Marta Nawrocka spotkała się m.in. z papieżem Leonem XIV, Melanią Trump, uczestniczyła w inauguracji Narodowego Czytania, odwiedziła Klinikę Budzik oraz brała udział w Święcie Wojska Polskiego i Święcie Plonów.

Marta Nawrocka ma za sobą dwa bardzo intensywne miesiące. Od kiedy została pierwszą damą zdążyła już poznać papieża Leona XIV w Watykanie czy polecieć do USA, gdzie między innymi poznała swoją odpowiedniczkę Melanię Trump. Nie zabrakło także aktywności w kraju, takich jak inauguracja Narodowego Czytania, wizyta w Klinice Budzik, spotkanie z młodymi piłkarkami, udział w Święcie Wojska Polskiego czy Święcie Plonów. Żona Karola Nawrockiego ani na chwilę nie zwalnia tempa!

Marta Nawrocka pokazała pamiątki

6 października 2025 roku minęły dokładnie dwa miesiące, od kiedy Marta Nawrocka sprawuje funkcję pierwszej damy. Z tej okazji postanowiła dodać w mediach społecznościowych filmik, na którym pokazuje niektóre ze swoich aktywności. Pochwaliła się także szczególnym zakątkiem z pamiątkami wręczonymi jej przez Polaków. Przeznaczyła na nie całą ścianę, na której pojawiło się mnóstwo obrazów, własnoręcznie wykonanych rysunków, bukiety czy wieńce. Kolekcja już robi wrażenie! Niedługo małżonka prezydenta będzie musiała znaleźć kolejne miejsce na prezenty.

- Dwa miesiące wśród Polek i Polaków – pełne ciepła, serdeczności i uśmiechu. Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo. W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy Wasze upominki i pamiątki – symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla Was - napisała w poście.

Widać, że Marta Nawrocka z pełnym zaangażowaniem oddaje się swoim obowiązkom, a każde spotkanie jest dla niej wyjątkowe. Szczególną aktywność pierwszej damy widać chociażby po ogromnej liczbie zgromadzonych pamiątek w dosyć krótkim czasie. Każda z nich z pewnością przypomina żonie Karola Nawrockiego o osobach, jakie spotkała na swojej drodze.

