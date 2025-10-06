Wszystkie fryzury Marty Nawrockiej. Zainspiruj się pierwszą damą [FOTO]

Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, aktywnie angażuje się w życie publiczne, zwracając uwagę nie tylko na swoje działania, ale i styl.

Była funkcjonariuszka Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej, teraz planuje założyć fundację wspierającą dzieci i osoby z niepełnosprawnościami.

Jej mąż, prezydent Karol Nawrocki, podkreśla jej empatię i otwartość, które przekładają się na godne sprawowanie funkcji.

Jakie fryzury wybiera Marta Nawrocka na różne okazje i jak jej styl ewoluował od objęcia roli pierwszej damy? Sprawdź galerię!

Pierwsza dama jest bardzo aktywna

Marta Nawrocka dała się poznać jako pierwsza dama, która chce być blisko Polaków. Jeszcze kilka miesięcy temu jej życie wyglądało zupełnie inaczej. Przez 18 lat była funkcjonariuszką Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej, a w pracy zawodowej zajmowała się sprawami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Teraz przed nią nowe wyzwania i zadania. Niedawno w wywiadzie dla "Super Expressu", jej mąż, prezydent Karol Nawrocki wyznał, czym chce się zajmować pierwsza dama:

Moja żona już zajmuje się konkretnymi sprawami. Ma szczególną wrażliwość na dzieci i osoby z niepełnosprawnościami. Niebawem planuje powołać Fundację Pierwszej Damy, która będzie pomagać osobom niepełnosprawnym oraz wyjątkowo zdolnym spoza dużych aglomeracji. Znam jej wrażliwość od lat, jesteśmy małżeństwem od 15 lat i już widać, że przełoży się ona na godne sprawowanie funkcji Pierwszej Damy. Jej otwartość, ciepło i empatia przynoszą dobre efekty - mówił Karol Nawrocki.

Jasnym jest, że Marta Nawrocka zwraca też uwagę, jeśli chodzi o stroje. Jeśli pojawi się publicznie, od razu pojawiają się komentarze na temat jej stylizacji. Widać, że ma swój styl, lubi mocne kolory, a przy okazji nie boi się rozwiązań typowych dla Polek, czyli można ją spotkać na zakupach w popularnych sieciówkach.

Nawrocka i jej fryzury

To, co też można zauważyć, to fakt, że Nawrocka od kiedy stała się osobą publiczną, eksperymentuje z fryzurami. Każde jej uczesanie na wielkie wyjście jest dopasowane do całej stylizacji. I tak, gdy pojawia się przy boku męża na ważnych uroczystościach stawia na np. delikatne koki albo rozpuszczone włosy. Można ją także zauważyć w delikatnych falach, a w codziennych sytuacjach w prostym kucyku. Zaskoczeniem było zaś uczesanie w czasie wizyty w USA, gdy pani prezydentowa postawiła na opaskę, która dodała stylizacji uroku. W galerii niżej zobaczycie wszystkie fryzury Marty Nawrockiej!

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie