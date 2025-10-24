Pierwsza dama w sportowym wydaniu i z koszulką z numerem. Marta Nawrocka z reprezentacją Polski kobiet

Weronika Fakhriddinova
2025-10-24 16:03

W granatowym garniturze, z delikatnym uśmiechem i koszulką z własnym nazwiskiem, Marta Nawrocka pojawiła się w Gdańsku na spotkaniu z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej. Pierwsza dama nie tylko pogratulowała zawodniczkom determinacji i pasji, ale też symbolicznie dołączyła do drużyny, otrzymując biało-czerwoną koszulkę z numerem.

  • Marta Nawrocka odwiedziła zgrupowanie reprezentacji kobiet przed towarzyskim meczem z Holandią.
  • W trakcie śniadania podkreśliła, że „piłka nożna to nie tylko domena mężczyzn”, i pogratulowała zawodniczkom determinacji i sukcesów. 
  • Reprezentacja kobiet przygotowuje się w Gdańsku do meczu, a pierwsza dama zapowiedziała udział również na trybunach.

Śniadanie z reprezentacją – co to znaczy?

Nawrocka, znana z wyważonego stylu i spokojnej elegancji, tego dnia postawiła na garniturowy komplet w granacie i biel – kolorach, które symbolicznie nawiązują do barw narodowych. W dłoniach trzymała biało-czerwoną koszulkę z numerem 1 i nazwiskiem „Nawrocka”, którą otrzymała od zawodniczek w geście wdzięczności za wsparcie.

W piątkowy poranek w Gdańsku Marta Nawrocka pojawiła się w miejscu zgrupowania reprezentacji kobiet, gdzie wzięła udział w śniadaniu z zawodniczkami i sztabem. W trakcie wydarzenia zaprezentowano film o drodze Polek na EURO 2025, a pierwsza dama uczestniczyła w rozmowach i wymianie doświadczeń z piłkarkami. Jej słowa:

„Coraz częściej podbijacie światowe murawy, udowadniając, że piłka nożna to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście inspiracją dla tysięcy dziewczynek w całej Polsce, a Wasze historie dowodem na to, że warto marzyć i spełniać sportowe marzenia.”

To przykład wystąpienia pierwszej damy, które nie ogranicza się wyłącznie do symbolicznych gestów, ale dotyka konkretnego tematu społecznego: roli kobiet w sporcie.

Nowy styl pierwszej damy – aktywność i obecność

Dotychczas rola pierwszej damy była często kojarzona głównie z protokołem i wystąpieniami oficjalnymi. Marta Nawrocka jednak pokazuje inny kierunek, cczyli wizyty w środowiskach sportowych, własna obecność na trybunach i zaangażowanie w rozwój kobiecego futbolu.

Jak podaje serwis SE.pl, pierwsza dama „pojawia się w miejscach, gdzie trudno byłoby to sobie wyobrazić kilka lat wcześniej”. Ten krok ma znaczenie nie tylko wizerunkowe, ale też merytoryczne, sport kobiet w Polsce staje się ważnym tematem, a wsparcie z najwyższych miejsc może przynieść realne efekty.

Co dalej? Mecz, trybuny i wsparcie

Jesień w stylu pierwszych dam pod lupą eksperta. Od Kwaśniewskiej po Nawrocką

Wraz ze spotkaniem śniadaniowym wiąże się również zapowiedź obecności Marty Nawrockiej na trybunach podczas meczu reprezentacji kobiet Polski przeciwko Holandii w Gdańsku. Zawodniczki liczą na dodatkową mobilizację publiczności, a pierwsza dama swoją obecnością daje sygnał, że kobiecy futbol jest dla niej sprawą ważną.

Dla reprezentacji znaczenie ma również fakt, że środowisko państwowe zainteresowało się nimi w sposób bardziej otwarty niż dotychczas. Jak powiedziała selekcjonerka Nina Patalon:

– Cieszy nas, że Pierwsza Dama interesuje się piłką nożną kobiet i chciała zobaczyć naszą drużynę z bliska. Takie gesty pokazują, że to, co robimy ma znaczenie i że wokół kobiecego futbolu buduje się coraz większe wsparcie – mówiła selekcjonerka Reprezentacji Polski Kobiet w Piłce Nożnej Nina Patalon.

Spotkanie w Gdańsku było nie tylko formą wsparcia dla kobiecej reprezentacji, lecz także manifestem równości i solidarności, pokazującym, że sport kobiet zasługuje na równie silne emocje, jak męskie rozgrywki.

