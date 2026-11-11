Marta Nawrocka zaskoczyła nową fryzurą na 11 listopada. Postawiła na ostre cięcie!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-11 12:10

Pierwsza dama Marta Nawrocka zaprezentowała odświeżony wizerunek. Prezydentowa zaprezentowała się w czasie uroczystości związanych ze świętem 11 listopada w nowej fryzurze.

Marta Nawrocka wraz z mężem pojawiał się w środę (11.11) na porannej mszy za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Jeszcze przed mszą prezydent złożył kwiaty przed pomnikami Ojców Niepodległości, czyli Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Później złożył także kwiaty przed grobami w Mauzoleum Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Podczas mszy, w której uczestniczyli także m.in wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, padło wiele mocnych słow. W kazaniu biskup polowy Wiesław Lechowicz powiedział:

- Trzeba zerwać z przeszłością, kiedy żyliśmy w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.

Msza w Świątyni Opatrzności Bożej
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Pierwsza dama wybrała na te uroczystości związane ze świętem odzyskania niepodległości szary, rozkloszowany płaszcz i czarne kozaki. Do całości stylizacji dobrała czarne rękawiczki, czarny golf i czarką opaskę na włosy. I to właśnie jej fryzura zwracała uwagę, bo Nawrocka postawiła na odświeżenie i ostre cięcie.

Dało się to zauważyć szczególnie w dniu poprzedzającym uroczystości 11 listopada, gdy do Belwederu gościły zaproszone przez nią najmłodsi, czyli uczniowie szkół podstawowych z Pionek, Marek, Ząbek i Jadowa. Goście przyjechali na warsztaty historyczne pod hasłem „Urodziny Niepodległej”. W trakcie warsztatów uczniowie przygotowywali też własne „Kamiętniki”, czyli ozdobione patriotycznymi motywami kamienie pamiątkowe z okazji 11 listopada z symbolami narodowymi, datami i krótkimi hasłami związanymi z niepodległością. Wizyta była też okazją do zwiedzenia wraz z przewodnikiem gabinetu marszałka Józefa Piłsudskiego, a także sal Belwederu. Jak teraz prezentuje się pierwsza dama możecie zobaczyć w galerii niżej.

Marta Nawrocka w nowej fryzurze podczas mszy. Na miniaturze zbliżenie na ostre cięcie. O szczegółach przeczytasz na SE.
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