Benedykt XVI udzielił ślubu dziennikarce TVP

Magdalena Wolińska-Riedi w osobistej rozmowie z Radiem Rodzina opowiedziała o swojej relacji z Benedyktem XVI. Zmarły niedawno Ojciec Święty nie był dla gwiazdy TVP zwykłym duchownym. - Benedykt XVI był dla mnie bardzo drogą osobą. Obok Jana Pawła II najbliższym mi hierarchą - zdradziła Magdalena Wolińska-Riedi. Jej zdaniem Benedykt XVI "absolutnie nie był osobą surową" Z kolei w rozmowie z portalem Fronda.pl gwiazda TVP wyjawiła, że Joseph Ratiznger udzielił jej ślubu i ochrzcił dwójkę dzieci. - Benedykt XVI od zawsze jest bardzo ważną osobą w moim życiu. Udzielił nam ślubu jeszcze jako kardynał, przygotowywał nas osobiście do Sakramentu Małżeństwa, od początku też mieliśmy zażyły kontakt z jego osobistym sekretarzem, księdzem Georgiem. Potem, kiedy został wybrany na papieża na pierwszym spotkaniu pokazał nam swoją wielką serdeczność, ciepło i życzliwość, które zawsze go wyróżniały. Często niestety oceniano go pochopnie zbyt surowo, punktowano jego chłodne podejście do ludzi. On jest po prostu osobą nieśmiałą, skrytą, niezwykle skromną i delikatną. Miałam też szczęście, że już jako papież ochrzcił obie moje córeczki. Do dziś go odwiedzamy, zawsze pyta o nas także inne osoby. To jest ogromny zaszczyt - mówiła dziennikarka TVP.

Jak wygląda życie kobiety w Watykanie? Magdalena Wolińska-Riedi ujawnia

W tej samej rozmowie Magdalena Wolińska-Riedi opowiedziała, jak wygląda życie żony oficera Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie. - Wiąże się na pewno z różnymi obowiązkami właściwymi osobom należącym do pewnej struktury, do formacji wojskowej, w której panują jasne reguły i istnieje kalendarz uroczystości i wydarzeń, na których powinno się być obecnym - ujawniła korespondentka TVP. Odkąd zaczęła pracę w polskiej telewizji jej życie się zmieniło. - W przypadku większości wydarzeń - takich jak święta czy rocznice - jestem pochłonięta pracą, której nie można przesunąć w czasie. Każda minuta jest cenna, aby móc państwu przed telewizorami opowiedzieć o tym, co dzieje się w Watykanie - tłumaczyła.

Nie przegap: Szokujące, co Benedykt XVI mówił tuż przed śmiercią Jana Pawła II! "Brud Kościoła"

W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Magdaleny Wolińskiej-Riedi. Gwiazda TVP wygląda olśniewająco

Wspomnień czas…. Cóż to był za piękny czas.. cudowny, szlachetny, skromny Wielki Człowiek #BenedyktXVI ❤️❤️🙏 pic.twitter.com/rg0vKvRbrF— Magdalena Wolinska (@mwolinskariedi) January 2, 2023