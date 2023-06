Mąż Oli Kwaśniewski zdradził swoje poglądy polityczne. Co na to teść?

Kuba Badach znany jest przede wszystkim z muzyki, jaką tworzy. Często daje koncerty i pojawia się na różnych wydarzeniach, a nawet programach muzycznych. Nie da się zaprzeczyć, że ta sztuka zajmuje w jego sercu szczególne miejsce i jest nie tylko sposobem na życie, ale także prawdziwą pasją. Do tej pory Kuba Badach nie zabierał raczej głosu w sprawach związanych z polityką, mimo że jego teść Aleksander Kwaśniewski nie kryje swojego poparcia do opozycji.

W ostatnim ze swoich postów na Instagramie Kuba Badach postanowił jednak powiedzieć kilka słów na temat swoich poglądów w nawiązaniu do licznych kontrowersji, jakie pojawiły się po jego występie w Opolu.

- Moje poglądy polityczne są chyba łatwe do odgadnięcia. Nigdy nie głosowałem na PiS. Jestem bardzo przeciwny temu, co ta partia robi z większością obszarów naszego życia. Demolowanie sądownictwa, łamanie praw kobiet, gwałcenie Konstytucji, to tylko kilka z nich. To, co przeraża mnie najbardziej, to cynizm, z jakim rządzący podnieśli kłamstwo do rangi cnoty. Kłamanie nie jest już niczym złym, stało się cenioną umiejętnością. Jednym z tych uparcie powtarzanych kłamstw jest ciągłe przekonywanie wyborców PiS-u oraz widzów telewizji publicznej, że my (oni/przeciwnicy PiSu/opozycja), czujemy do nich tylko nienawiść i pogardę – napisał artysta.

Wyraźnie widać, że Luba Badach nie popiera działań obecnego rządu. Jak na razie Aleksander Kwaśniewski nie odniósł się do słów zięcia, jednak można zakładać, że najpewniej już dawno poznał jego opinię.

