Megaprzystojny gwiazdor jest gejem! Coming out pokazał w sieci. "Wzruszający i potrzebny"

Metosław ujawnił, że jest gejem

Coming out Mestosława. Gwiazdor uciął spekulacje dotyczące jego orientacji psychoseksualnej. Okazuje się, że Damian Sobczyk jest osobą LGBT. - Haj, jestem Mestoslaw i jestem gejem! Z filmu na YT dowiecie się więcej i dlaczego teraz robię coming out. Pamiętajcie, że miłość to miłość! Bądźcie szczęśliwi takimi, jakimi jesteście! Przesyłam dużo miłości! - napisał youtuber na Instagramie. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Do filmu odniosła się m.in. inna znana postać polskiego YouTube'a - Mishon. - Bardzo wzruszający i potrzebny film. Cieszę się Twoim szczęściem i nie mogę się doczekać naszego spotkania. Kocham - napisała twórczyni.

Qczaj reaguje na coming out Metosława

Wyznanie Damiana Sobczyka skomentował także popularny trener, aktor i prezenter Qczaj, który sam dokonał coming outu w 2020 roku. - Pamiętam, jak gadaliśmy o tym i cieszę się razem z Tobą, że poczułeś, by to zrobić! - napisał na Instagramie celebryta i dodał, że uwielbia wywiady, które przeprowadza Metosław. Youtuber zareagował na piękne słowa kolegi. - Dzięki kochany! Zajęło to trochę dłużej niż wg pierwszych planów, ale najwyraźniej tak miało być -zaznaczył Metosław, który zdradził też, że początkowo myślał, że jest osobą biseksualną. Tak się przedstawiał już w liceum. Potem jednak doszedł do wniosku, że jest gejem. W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Damiana Sobczyka, czyli Mestosława.

