Melania Trump postawiła na klasykę i elegancję. W ONZ wyglądała olśniewająco, zadbała o najmniejszy szczegół

Melania Trump towarzyszyła mężowi, Donaldowi Trumpowi, podczas 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezentując się w eleganckiej stylizacji.

Pierwsza dama wybrała biały garnitur z jasnobrązową koszulą i jasnymi szpilkami, stawiając na klasykę i prostotę.

Uwagę zwracał staranny manicure w białym kolorze, który doskonale pasował do całości stylizacji.

Melania Trump często towarzyszy mężowi podczas oficjalnych wydarzeń. Zawsze prezentuje się doskonale i nie można jej przyłapać na modowej wpadce. Do tego zawsze stara się wyglądać inaczej, nie stroniąc od oryginalnych rozwiązań. Nie inaczej było 23 września, gdy pojawiła się u boku Donalda Trumpa podczas 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Melania Trump w ONZ

Tym razem Melania Trump postawiła na klasykę, prostotę i elegancję. Pierwsza dama na tę okazję wybrała biały garnitur z lekkiego materiały. Klasyczna marynarka sięgała za biodra, a spodnie w kant, wbrew najnowszym trendom, lekko przylegały do nóg. Do tego dobrała jasnobrązową koszulę bez widocznych guzików, zapiętą pod szyję, oraz jasne szpilki. Włosy pozostawiła rozpuszczone, zdecydowała się także na makijaż podkreślający oczy. Choć żona Donalda Trumpa zrezygnowała z rzucającej się w oczy biżuterii, uwagę zwracał inny szczegół.

Chodzi o paznokcie. Melania Trump wybrała staranny manicure w białym kolorze, który doskonale pasował do reszty stylizacji. Długie paznokcie w kształcie migdałów nie tylko nadały dłoni smukłości, ale przede wszystkim pokazały, że pierwsza dama USA przykłada dużą wagę do najmniejszego detalu w swoich stylizacjach.

Całość, pozbawiona ekstrawagancji, sprawiała bardzo eleganckie i lekkie wrażenie. Białe garnitury u pań związanych z polityką to rzadkość, dlatego też Melania Trump zdecydowanie się wyróżniała. To idealny wybór stroju na okres przejściowy między latem, a jesienią.

W naszej galerii zobaczysz stylizację Melanii Trump:

