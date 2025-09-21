Prezydent Karol Nawrocki i jego małżonka Marta Nawrocka udają się do USA.

Będzie to debiut pierwszej damy Marty Nawrockiej w samodzielnym programie działań podczas wizyty zagranicznej.

Zapytaliśmy eksperta mody, która z pierwszych dam – Marta Nawrocka czy Melania Trump – ma lepszy styl.

Poznaj opinię projektanta mody i dowiedz się, która z pań zaskoczyła go swoim podejściem do mody!

Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką udają się do USA. Prezydent ma tam szereg ważnych i oficjalnych spotkań. Wiadomo, że Nawrocki leci z wizytą do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wizyta w USA będzie dla polskiego prezydenta i jego małżonki także okazją do spotkania z Polonią mieszkającą w Stanach. Dodatkowo, już wiadomo, że pierwsza dama Marta Nawrocka będzie realizowała własny program działań. To dla niej będzie wyjątkowa wizyta, ponieważ nie miała ona jeszcze okazji do samodzielnego działania w ramach odwiedzin innych krajów, to będzie jej debiut.

Wiadomo, że do spotkania pary prezydenckiej z Polonią dojdzie w bardzo ważnym miejscu dla naszych rodaków, czyli w amerykańskiej Częstochowie, czyli w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Dojdzie tam to odsłonięcia tablicy pamiątkowej Jana Olszewskiego. W programie uroczystości przewidziana jest także msza święta.

Z okazji wizyty pary prezydenckiej w USA "Super Express" postanowił wziąć pod lupę styl i stroje obu pierwszych dam: Marty Nawrockiej i Melanii Trump. Panie do tej pory nie miały okazji się spotkać. Co prawda, prezydent Nawrocki był już w USA, jego wizyta odbyła się na początku września, ale poleciał tam sam, bez żony. To była zresztą pierwsza zagraniczna wizyta nowego polskiego prezydenta. Marta Nawrocka dołączyła do męża dopiero po kilku dniach, gdy ten w drodze powrotnej do Polski odwiedził Włochy i Watykan. Tam już razem mieli okazję pomodlić się u grobu papieża Polaka, Jana Pawła II oraz wziąć udział w audiencji u papieża Leona XIV.

SPRAWDŹ: Marta Nawrocka w różu zachwyca na dożynkach! Wiemy, kto wygrał konkurs na najpiękniejszy wieniec

Zapytaliśmy specjalistę od mody, projektanta Daniela Jacoba Dalego o to, która z pań ma lepszy styl, a także o podobieństwa i różnice w ich stylizacjach. Oto co odpowiedział znany projektant:

Z całą pewnością Marta Nawrocka wyróżnia się na tle Melanii Trump. A to wszystko dzięki jednemu, ale ważnemu szczegółowi. Pierwsza dama USA zawsze jest ubrana elegancko i taką ją możemy podziwiać nie tylko na oficjalnych wydarzeniach, ale również prywatnie. Natomiast nasza pierwsza dama często stawia na styl sportowy, który łączy też z klasyką. To właśnie dzięki temu wyróżnia się i wprowadza coś czego w polityce modowej jeszcze nie było - chwali ekspert.

Jak dodaje projektant mody, taki sposób na modę sprawia, że to właśnie polska prezydentowa jest na czele w tym zestawieniu:

- Zdecydowanie taki powiew świeżości plasuje ją przed żoną Trumpa, jeśli porównać obie panie. Ponieważ stała elegancja może być po prostu nudna a żona prezydenta Karola Nawrockiego idealnie wprowadziła styl sportowy na salony, co nadaje urozmaicenia.

SPRAWDŹ: Marta Nawrocka przyłapana na zakupach. Drogie butiki? Nic z tych rzeczy! Pierwsza dama kupuje w znanych sieciówkach

Marta Nawrocka otworzyła festiwal piłki nożnej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Która pierwsza dama ma Twoim zdaniem lepszy styl? Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski Melania Trump, pierwsza dama USA