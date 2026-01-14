Mentzen długo szukał czegoś na półkach, aż zapewnił rodzinie rozrywkę w zimowe wieczory [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-01-14 5:15

Sławomir Mentzen (40 l.) lubi polityczne gry, ale okazuje się, że gra także dla rozrywki z rodziną. Fotoreporter „Super Expressu” spotkał ostatnio lidera Konfederacji w jednej z warszawskich galerii handlowych, gdzie Mentzen długo wybierał planszówki dla dzieci.

Lider Konfederacji na zakupach

Zimowe wieczory to czas, kiedy wiele rodzin szuka sposobów na wspólne spędzanie czasu, a gry planszowe wracają do łask jako alternatywa dla ekranów. Sławomir Mentzen najwyraźniej podziela tę modę — w sklepie z grami spacerował między półkami, czytał opisy na opakowaniach i porównywał poziom trudności oraz rekomendowany wiek graczy. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, wybrane pozycje kosztowały łącznie około 250 zł.

Planszówki - idealna rozrywka

Polityk stara się chronić prywatność rodziny, ale wiadomo, że ma trójkę dzieci: syna Franciszka oraz córki Helenę i Alicję. I jak widać, dba o to, żeby młodzież nie ślęczała ciągle przed komputerami i smartfonami. Planszówki, które trafiły do koszyka, to tytuły rozwijające logiczne myślenie i wyobraźnię — idealne na długie, zimowe popołudnia.

32 zdjęcia
Sonda
Lubisz grać w gry planszowe?
SŁAWOMIR MENTZEN
GRY PLANSZOWE