Mentzen długo szukał czegoś na półkach, aż zapewnił rodzinie rozrywkę w zimowe wieczory [ZDJĘCIA]

Lider Konfederacji na zakupach

Zimowe wieczory to czas, kiedy wiele rodzin szuka sposobów na wspólne spędzanie czasu, a gry planszowe wracają do łask jako alternatywa dla ekranów. Sławomir Mentzen najwyraźniej podziela tę modę — w sklepie z grami spacerował między półkami, czytał opisy na opakowaniach i porównywał poziom trudności oraz rekomendowany wiek graczy. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, wybrane pozycje kosztowały łącznie około 250 zł.

Wnuczki premiera na sankach pod specjalnym nadzorem [ZDJĘCIA]

Planszówki - idealna rozrywka

Polityk stara się chronić prywatność rodziny, ale wiadomo, że ma trójkę dzieci: syna Franciszka oraz córki Helenę i Alicję. I jak widać, dba o to, żeby młodzież nie ślęczała ciągle przed komputerami i smartfonami. Planszówki, które trafiły do koszyka, to tytuły rozwijające logiczne myślenie i wyobraźnię — idealne na długie, zimowe popołudnia.

Express Biedrzyckiej - ROSATI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.