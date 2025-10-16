„Poza sezonem to jest miasto duchów, tu się nic nie dzieje. Przyjdzie jakiś większy pitos, to wyprowadzam się do większego miasta”, przekonywał młody chłopak, który od dziecka mieszka we Władysławowie. „Sami emeryci są, wszystkich młodych wywiało...” – smuciła się kobieta. „A gdzie pan tutaj robotę znajdzie? Co mają młodzi robić?”, pytał emeryt. Władysławowo słynie nie tylko z pięknych plaż, ale także z rybołówstwa. Kutry wciąż wypływają w morze z tamtejszego portu. „Port jest, najlepszy tutaj na wybrzeżu, ale ryba się kończy…”, narzekał mężczyzna. Z kutrów żyją teraz setki mieszkańców Władysławowa i okolic, a nie tak jak kiedyś tysiące. „1/3 mieszkańców tutaj jest, a reszta to nieznajomi. Co się da, to wykupują i już”, narzekał mieszkaniec jednego z bloków we Władysławowie. „Czy jacyś miejscowi mieszkają nad morzem?”, dopytywał nasz reporter. „Nikt!”, odparł mężczyzna. Czy mieszkańcy są w stanie utrzymać się cały rok, zarabiając przez kilka miesięcy w sezonie? „To przybysze mają głowę do interesów. Zawsze mówią, że Kaszub jest za bardzo uczciwy i nie umie zdzierać z turystów”, odparła kobieta. Wielu mieszkańców chwali jednak Władysławowo i przekonuje, że poza sezonem to jedno z najlepszych miejsc do życia. „Miasto pięknieje. Z roku na rok jest coraz fajniej”, cieszyła się emerytka. „Cisza, spokój, bez hałasu, bez krzyku. Jakoś lepiej, spokojniej się żyje”, zachwalała młoda kobieta, która przeprowadziła się do Władysławowa z Gdańska.

To kolejny z cyklu materiałów, w których Adam Feder odwiedza najszybciej wyludniające się miasta w Polsce. Dotąd był już m.in. w Bytomiu, Wałbrzychu, w Częstochowie, Radomiu, Bydgoszczy, czy we Włocławku. Tym razem odwiedził nadmorski kurort — obejrzyjcie najnowsze Komentery z Władysławowa!

Miasto duchów nad Bałtykiem! Młodzi stąd uciekają, zostają emeryci i puste ulice| Komentery