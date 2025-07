Michał Wójcik nagle zaczął śpiewać na antenie! Wybrał uwielbiany hit

Michał Wójcik wystąpił w programie "Młodzież pyta" emitowanym na kanale wPolsce24. Podczas wizyty, polityk wykonał utwór "Jak minął dzień" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Warto zaznaczyć, że Wójcik jest znany z zamiłowania do muzyki i nie jest to jego pierwszy publiczny występ wokalny.

Pasja do muzyki

Już w 2023 roku, podczas rozmowy w Polsat News, Wójcik wspomniał o początkach swojej przygody z publicznym śpiewaniem. Jak sam relacjonuje:

- Pan redaktor Bogdan Rymanowski, któregoś dnia zrobił mi niespodziankę i wypuścił materiał, był to chyba Elvis i zapytał, czy mogę zaśpiewać na żywo. Milion ludzi to obejrzało i tak się zaczęło. Także dziękuję Polsatowi bardzo, bo od Polsatu się zaczęło - powiedział.

Polityk jest również fanem takich artystów jak Frank Sinatra i Dean Martin. W 2021 roku wydał mini album z utworami Krzysztofa Krawczyka.

Podczas występu w programie "Młodzież pyta", Michałowi Wójcikowi towarzyszyła prezenterka Marta Kielczyk, która wspierała go wokalnie. Pozostali goście programu, jak zauważono, byli nieco bardziej powściągliwi w okazywaniu entuzjazmu. Nagranie z występu zyskało popularność w sieci, a internauci wyrażają pozytywne opinie na temat umiejętności wokalnych polityka.

Wójcik ujawnił, że do rozwijania talentu i publicznych występów zachęcała go jedna ze współpracownic z Kancelarii Premiera, a także Zbigniew Ziobro. Polityk okazjonalnie grywa koncerty, w tym dla górników, co uważa za "fantastyczne i wielkie wyzwanie". Ma również ambitne plany na przyszłość:

- Mnie się marzy, żeby zrobić koncert, w którym wystąpią ludzie z różnych formacji politycznych, żeby pokazać inną twarz polityków, że nie tylko się kłócimy, ale potrafimy się porozumieć, a muzyka łączy - stwierdził.

