Ministra Kotula zaliczyła wtopę! Nie znała autora polskiego hymnu. Musiała się gęsto tłumaczyć

Już w szkole podstawowej dzieci dowiadują się, że autorem słów hymny Polski, czyli "Mazurka Dąbrowskiego" jest Józef Wybicki, ta wiedza powinna zostać z każdym na lata. Jednak okazuje się, że nie zawsze tak jest. Niemała wtopa przydarzyła się sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Katarzynie Kotuli. Polityczka została zapytana w Sejmie o to, kto jest autorem hymnu.

Pytanie zadał jej młody tiktoker, Mateusz Wiktorowicz. Polityczka zaczęła się zastanawiać nad odpowiedzią i wiedziała, że trzeba szukać w pamięci osoby z nazwiskiem na W i o imieniu Józef: - Ja wiem, że Józef, bo mój tata ma na imię Józef i mój teść ma na imię Józef - tłumaczyła. Po czym dodała: - Chcę powiedzieć Wysocki, a w ogóle w głowie mam nazwisko dziennikarza, nie powiem go głośno, bo idę do niego na wywiad i on mi brzęczy po prostu, więc w głowie gdzieś Wyspiański, Wysocki i tak idzie...

Gdy jej rozmówca w końcu odpowiedział, że chodzi o Wybickiego, Kotula przyznała: - Myślałam o redaktorze Witwickim. Przypomnijmy, że redaktor Piotr Witwicki to znany dziennikarz, naczelny portalu Interia.pl, a także szefa pionu publicystyki Telewizji Polsat.

Kotula tłumaczy się z wtopy na temat hymnu

Nic więc dziwnego, że gdy po tej wpadce polityczka gościła na antenie Polsat News, padło pytanie o hymn i o to, czy wie ona już, kto napisał słowa "Mazurka Dąbrowskiego". - Osoby z ADHD, pytane o nazwiska [mają problem z ich podaniem]. Ja mam duży problem z podaniem nazwisk z pamięci, tylko konkretnie nazwisk - zaczęła tłumaczyć się polityczka. - Wybicki kojarzyło mi się z Witwickim, ale dlatego, że rozmawialiśmy z panem dosłownie tego dnia, żeby się umówić na rozmowę - dodała.

Hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego"

Warto przypomnieć, że Józef Wybicki był żołnierzem, pisarzem, prawnikiem. Znany przede wszystkim jako autor “Mazurka Dąbrowskiego”. W lipcu 1797 roku Józef Wybicki przybył do stacjonujących w Reggio Emilia we Włoszech legionów Jana Henryka Dąbrowskiego. To właśnie tam napisał pieśń żołnierską. 26 lutego 1927 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik ogłaszający zmodyfikowaną wersję "Mazurka Dąbrowskiego" oficjalnym hymnem Polski.

