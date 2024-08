Ministrę Kotulę dopadła poważna choroba. Pojechała po leki limuzyną

Limuzyną po leki na anginę

Katarzyna Kotula codziennie rano jeździ limuzyną do pracy w resorcie. Chociaż w polityce, tak jak w pogodzie, jest gorący okres, to tym razem ministra ds. równości nie pojechała do pracy, tylko odwiedziła aptekę na warszawskim Powiślu i kupiła zestaw leków, które pomogą jej wygrać z chorobą.

Minister Kotula opisała, jak zażywać tabletki, by przeprowadzić aborcję. W sieci zawrzało!

– Pomimo upalnej choroby wirusy szaleją. Podobno jest dużo zachorowań na covid i na anginę, a mnie właśnie dopadła angina. Pewnie gdzieś coś zimnego wypiłam, np. kawę mrożoną i się załatwiłam – mówi nam ministra ds. równości. – Jestem na L4 i muszę przyjmować antybiotyk. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję i będę mogła wrócić do obowiązków. W sobotę chcę uczestniczyć w uroczystościach na Westerplatte i wziąć udział w wyjazdowym posiedzeniu rządu, a nie chcę nikogo z ministrów zarazić – deklaruje Katarzyna Kotula.

Ministra nie czeka na otwarcie drzwi

Katarzynie Kotuli jako ministrze ds. równości jak każdemu innemu członkowi Rady Ministrów przysługuje rządowy samochód z kierowcą. W fakcie, że z niego korzysta, nie ma niczego złego. Więcej, okazuje się, że przywileje władzy nie uderzyły ministrze Kotuli go głowy. Choć służbowa limuzyna odbiera ją spod domu, to w przeciwieństwie do wielu polityków, którzy z podobnych udogodnień korzystają, ona nie czeka, aż kierowca przybiegnie i otworzy jej drzwi. Ba! Radzi sobie z tym sama. W końcu funkcja, którą pełni zobowiązuje, by traktować rządowego kierowcę po partnersku a nie jak służącego. Warto jednak, żeby limuzyna nie blokowała dostępu go garaży mieszkańców, kiedy czeka na ministrę. A tak było np. po wspomnianą apteką.

Dlaczego młodzi Polacy śpiewają „J***ć PiS”? „To Kaczyński podzielił Polaków i namawia do NIENAWIŚCI!” - Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.