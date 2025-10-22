Podczas gali po Konkursie Chopinowskim doszło do sytuacji, która rozbawiła internautów.

Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski mieli nietypowe miny, gdy wystąpienie wygłaszał Karol Nawrocki.

Ich reakcje stały się hitem sieci. Zobacz zdjęcia!

Po tygodniach artystycznych zmagań i gorących dyskusji poznaliśmy zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego. Został nim amerykański pianista Eric Lu, który zdobył I nagrodę, zachwycając jurorów dojrzałością i precyzją interpretacji. Gala finałowa w Filharmonii Narodowej zgromadziła przedstawicieli władz państwowych, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim i jego czcigodną małżonką. – Oto na scenę wychodzą urzędnicy, którzy mają w kilku słowach opowiedzieć o tym, co czuli. A tego słowami opisać się nie da. (…) W imieniu całego narodu polskiego, w imieniu Polski – dziękuję – mówił w specjalnej przemowie.

Podkreślił, że Fryderyk Chopin jest nie tylko muzycznym geniuszem, lecz również „dyplomatą kulturalnym”, który rozsławiał Polskę na emigracji. – Dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym, ale także postacią historyczną i tak ważną w historii współczesnej Polski – dodawał Nawrocki.

Galeria poniżej: Para prezydencka na gali Konkursu Chopinowskiego

Na galę dotarł również m.in. Rafał Trzaskowski, który jeszcze kilka miesięcy temu minimalnie przegrał walkę o prezydenturę właśnie z Nawrockim. Panowie w pewnym momencie stanęli podczas gali naprzeciw siebie. Nie zlekceważyli się. Kurtuazyjnie ścisnęli sobie dłonie z uśmiechami na twarzy, potwierdzając stare porzekadło, że "muzyka łagodzi obyczaje".

Prezydent stolicy, wespół m.in. z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim, miał okazję słuchać przemówienia Nawrockiego z najbliższej odległości. Wielu internautów zaczęło ironizować z rzekomo zaciętych min, jakie zaprezentowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. W poniższej galerii możecie sami zobaczyć i ocenić, jak to wyglądało!

