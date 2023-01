ozdobiła sobie intymne miejsce

Monika Miller pochwaliła się nowym tatuażem. Aby go pokazać musiała się wypiąć

Monika Miller to jedyna wnuczka Leszka Millera. To, co jest charakterystyczne Millerówny to nie tylko jej piękny uśmiech, ale i to, że dziewczyna uwielbia ozdabiać swoje ciało tatuażami. Właśnie pochwaliła się najnowszym tatuażem. Monika Miller zrobiła go sobie w dość intymnym miejscu. Żeby pokazać ozdobę musiała... nieco zsunąć spodnie.