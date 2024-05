Monika Miller w odważnej sukni ślubnej. Wyciekły zdjęcia! "Pięknie Monia wyglądasz"

Monika Miller w suknie ślubnej. Wyciekły zdjęcia

Wnuczka Leszka Millera znana jest z odważnego stylu życia. Monika Miller chętnie chwali się licznymi tatuażami, którymi ma pokryte prawie całe ciało. Wygląda na to, że wnuczka ekspremiera podtrzyma formę podczas ważnej życiowej uroczystości. Czy w tej sukni Monika Miller pójdzie do ślubu? Właśnie do sieci wyciekły zdjęcia z przymiarki i trzeba przyznać - robią wrażenie!

Monika Miller wkroczyła do show biznesu określając się jako "modelka alternatywna". Sława jej dziadka, byłego premiera, bardzo pomogła jej w sukcesie. Miller pochwalił się wytatuowaną wnuczką na Twitterze, a potem już "poleciało". Monika do dziś dba o to, aby świat o niej nie zapomniał, nawet jak akurat niczego nowego nie wymyśliła. Tym razem okazją do rozmów o pannie Miller będzie zapewne proces jej przygotowań do ślubu.

Zdjęcia z przymiarek sukni ślubnej ujawniła wszystkim na Instagramie Edyta Folwarska, przyjaciółka Moniki Miller z "Królowej przetrwania". Dzięki temu zobaczyliśmy, jaki model sukni spodobał się wnuczce ekspremiera najbardziej.

- Cześć, jesteśmy właśnie u Konrada, mierzymy piękne suknie - oznajmiła szczęśliwa wnuczka Millera na nagraniu Folwarskiej.

- To znaczy, ty mierzysz, nie ja ślub planuję - roześmiała się przyjaciółka panny Miller i oceniła: - Pięknie Monia wyglądasz w tej sukience...

Kryształowy stanik i przezroczysty gorset. Odważna suknia ślubna Millerówny

Biała suknia, którą ma na sobie Monika Miller, dół ma klasyczny, "księżniczki" z bajki dla grzecznych dziewczynek. Za to góra - to szok! Zamiast materiału widzimy coś w rodzaju kryształowego, odważnego stanika i... totalnie gołe ciało. To efekt przezroczystego gorsetu sukni z ozdobami! Całość okrasza oczywiście welon i szeroki uśmiech zachwyconej Millerówny.

Czy to oznacza, że Monika Miller zamierza stanąć na ślubnym kobiercu z Pavlem Moskalenką? Jeszcze miesiąc temu celebrytka deklarowała, że zaczęła myśleć o ślubie, ale wciąż nie otrzymała pierścionka.

- Ja go pytam czasem, tak raz na tydzień przynajmniej, co on o tym myśli - zdradzała kilka tygodni temu Miller w jastrzabpost.pl, jak dopytuje ukochanego o pierścionek zaręczynowy. - On powiedział mi dzisiaj, że jest człowiekiem spontanicznym, wydaje mu się, że to będzie szybciej, niż mu się wydaje. Może pewnego dnia wstać i powiedzieć "dobra, idę kupować pierścionek" - wyznała Monika Miller serwisowi Jastrząb Post.

Czy ukochany Moniki Miller już spontanicznie dokonał zakupu pierścionka? Jeżeli jeszcze tego nie zrobił, to jesteśmy przekonani, że gdy zobaczy te zdjęciach, pobiegnie do sklepu nawet w Boże Ciało!

NIŻEJ ZOBACZYCIE MONIKĘ MILLER W SUKNI ŚLUBNEJ:

Sonda Poszłabyś do ślubu w sukni ślubnej, którą ma na sobie Monika Miller? Oczywiście, jest przepiękna! Raczej nie i córce też bym nie pozwoliła