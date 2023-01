Monika Olejnik jak Marcin Najman! Kto by pomyślał, że coś ich łączy

A TO DOPIERO

Co naprawdę łączyło Beatę Tyszkiewicz i Czesława Kiszczaka? "Trwało siedem minut"

Niesamowite, jak wygląda i co teraz robi 61-letnia Iwona Schymalla! Ikona TVP znalazła swoją niszę

Monika Olejnik w górach jak Marcin Najman

Monika Olejnik jest bardzo surowa dla polityków goszczących w studiu Kropki nad i”. Zadaje niewygodne pytania politykom wszystkich frakcji, nie boi się tez wchodzić w dyskusje czy wręcz awanturować się na antenie TVN. Jednak w mediach społecznościowych pokazuje się z zupełnie innej strony – na wielu zdjęciach widać jej szeroki uśmiech, miłość do sztuki oraz sportu. Ostatnio postanowiła skorzystać z najzimniejszej pory roku i wybrała się w góry, by pojeździć na nartach. - Do nart biegowych zainspirowała mnie mistrzyni światowego sportu Justyna Kowalczyk – napisała na Instagrame. Przy okazji pokazała kilka zdjęć z ośnieżonych stoków. Pogoda wygląda na idealną: wszędzie zalega śnieg, a słońce mocno świeci. Uwagę zaś zwraca strój Moniki Olejnik, która wybrała kolorową czapkę z pomponem czarne rękawiczki, jasne spodnie, duże okulary przeciwsłoneczne i niebieską kurtkę sięgającą bioder. Niemal identyczną kurtkę miał Marcin Najman, a okrycie stało się memem!

Niebieska kurtka Marcina Najmana. O co chodzi?

Warto przypomnieć, że pod koniec 2020 roku Marcin Najman miał konflikt z dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim. Pięściarz nawet wyzwał go na pojedynek. Krzysztof Stanowski za w żartach zgodził się na starcie i wyznaczył czas ora miejsce spotkania. Potem sieci pojawiło się nagrania Marcina Najmana, który czeka na dziennikarza jednak nic się nie dzieje. Był wówczas ubrany w niebieską kurtkę, a cała sytuacja szybko stała się obiektem żartów. Wspomniane okrycie zostało nawet przekazane przez sportowa na aukcję WOŚP! Od tamtej pory niebieskie kurtki chyba każdemu kojarzą się z Marcinem Najmanem. Kto by pomyślał, że pięściarz i Monika Olejnik mogą mieć podobny gust, jeśli chodzi o kurtki?

Sonda Czy lubisz Monikę Olejnik? Tak Nie Nie mam zdania