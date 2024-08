Monika Olejnik jak nastolatka szalała na koncercie Taylor Swift. Dziennikarka cała w cekinach! [ZOBACZ]

Taylor Swift przeleciała do Polski. Gwiazda światowej sławy w ramach trasy koncertowej The Eras Trou odwiedziła Warszawę. W czwartek 1 sierpnia na Stadionie PGE Narodowym odbył się pierwszy koncert wokalistki, kolejne dwa zaplanowano na piątek 2 sierpnia oraz na sobotę 3 sierpnia także na Stadionie PGE Narodowym. Na koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej przybyły tłumy fanów nie tylko z Polski, ale i z Europy. Muzyka Taylor Swift trafia do osób w każdym wieku, i chociaż na koncercie pojawiło się mnóstwo młodych osób, to nie zabrakło też i tych nieco starszych. Wśród fanów, którzy wybrali się na stadion była też dziennikarka TVN Monika Olejnik.

Monika Olejnik cała w cekinach. Tak błyszczała na koncercie Taylor Swift w Warszawie

Gospodyni "Kropki nad i" oczywiście wpisała się w koncertowy klimat i jak na prawdziwą fankę gwiazdy pop przystało, wybrała specjalną stylizację. Olejnik pojawiła się na koncercie Taylor Swift cała w cekinach! Miała na sobie srebrny, cekinowy komplet: bluzkę odsłaniającą umięśniony brzuch i dopasowaną spódnicę. Do tego dobrała małą torebkę na krótkim pasku, a bluzkę ozdobiła czerwoną broszką w kształcie róży. Jednym słowem Monika Olejnik na koncercie: błyszczała! W galerii zdjęć niżej zobaczycie, jak wystroiła się Olejnik. Patrząc na filmik, który dziennikarka wrzuciła do sieci widać, że na koncercie czuła się w swoim żywiole i dosłownie szalała niczym nastoletnia fanka.

