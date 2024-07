Kasia Tusk i Monika Olejnik pokochały takie sukienki! Prawdziwy hit

Przyjrzeliśmy się tatuażom Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Jeden z nich to tajemniczy napis. Rozszyfrowaliśmy go!

Kasia Tusk, jak i Monika Olejnik lubią chwalić się swoimi stylizacjami w internecie. Obie mają bardzo dobry gust, cenią światowej sławy projektantów oraz śledzą najnowsze modowe trendy. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Córka Donalda Tuska stawia na prostotę i klasykę, a moda to główny obszar jej działalności. Z kolei dla gospodyni "Kropki nad i" ubrania to kolejny sposób na wyrażanie siebie, przy czym często decyduje się na odważne i nietuzinkowe stroje.

Ostatnio dodały na swoje media społecznościowe posty, w których pojawiają się w podobnych sukienkach. Dziennikarka pokazała się w zwiewnej długiej kreacji z głębokim dekoltem i paskiem w talii. Z kolei blogerka postawiła na podkreślającą figurę długą sukienką na cienkich ramiączkach i z rozcięciem pokazującym nogę. To, co łączy oba stroje, to czarno-białe wzory. Monika Olejnik wybrała ubranie w abstrakcyjny wzór, a Kasia Tusk na drobne kwiatki.

Wygląda na to, że czarno-białe sukienki sięgające kostek to hit tego lata! Choć wakacje są już na półmetku, warto nabyć podobny strój. Jeszcze wczesną jesienią doskonale się sprawdzi pod skórzaną lub dżinsową kurtkę. Na bardziej oficjalne okazje sprawdzi się także z marynarką. Jak pokazuje przykład Moniki Olejnik i Kasi Tusk, taka sukienka doskonale sprawdzi się dla kobiet w każdym wieku.

