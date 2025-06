Monika Olejnik nie wytrzymała! Tak skomentowała spór Lewandowskiego i Probierza. Wymowne!

Monika Olejnik jest znana przede wszystkim z "Kropki nad i", gdzie bezkompromisowo magluje polityków. W mediach społecznościowych z kolei pokazuje także swoje inne zainteresowania: podróże, sztukę, literaturę i sport. Dziennikarka nie tylko sama regularnie ćwiczy, ale jest także wierną kibicką polskich drużyn. Miała także wiele okazji, by osobiście porozmawiać z najwybitniejszymi polskimi sportowcami w swoim programie "Monika Olejnik. Otwarcie".

Nic dziwnego, że napięta sytuacja między Robertem Lewandowskim i Michałem Probierzem zwróciła jej uwagę. Poruszona ich konfliktem, postanowiła dodać odpowiedni post na swoim profilu na Instagramie.

- Mnóstwo dzieci chce zostać Lewandowskim. Robert ciężką i ambitną pracą spełnia swoje marzenia i ma wpływ na marzenia kolejnych pokoleń. Probierz versus Lewandowski! Kto komu strzelił gola? Tylko po co to wszystko? W Paryżu na turnieju Roland Garros widziałam jak świat zachwyca się Coco Gauff, Aryną Sabalenką, naszą Igą Świątek czy genialnymi Carlosem Alcarazem Garfią i Jannika Sinnera. Szkoda, że w Polsce w tym czasie trwa „piekło” zamiast entuzjazmu i pięknych emocji sportowych. W tej sytuacji wszyscy są przegrani! Tylko #dzieci żal - napisała.

Lewandowski vs Probierz

W niedzielę wieczorem, na krótko przed meczem z Finlandią w Helsinkach w eliminacjach mistrzostw świata, PZPN za pośrednictwem portalu "Łączy nas Piłka" poinformował, że decyzją trenera nowym kapitanem reprezentacji, w miejsce Lewandowskiego, będzie Zieliński. Kilkadziesiąt minut później napastnik Barcelony przekazał, że stracił do Probierza zaufanie i do czasu, kiedy pozostanie on selekcjonerem, nie będzie występował w reprezentacji Polski.

