Monika Olejnik wygląda jak prawdziwy upiór. Przerażający look z horroru specjalnie na Halloween

Pilne wieści o stanie zdrowia Kwaśniewskiego. Wyjawił, co z jego kolanem

Joanna Racewicz napisze książkę o katastrofie smoleńskiej? "Przyjdzie na to czas"

Na jednym z nagrań widać dziennikarka w ogrodzie, z kieliszkiem w dłoni, co tylko potęgowało mroczny nastrój halloweenowej scenerii. Dziennikarka idealnie wpasowała się w atmosferę grozy, pokazując, że potrafi bawić się konwencją i nie boi się eksperymentować z własnym wizerunkiem. Tego wieczoru jednak nie tylko Halloween było na tapecie. Monika Olejnik udostępniła również relację, w której z szerokim uśmiechem kibicowała FC Barcelonie, gdy na ekranie telewizora pojawił się Robert Lewandowski w swoim charakterystycznym numerze "9". Dziennikarka dodała hasztagi "#gol" i "#halloween", pokazując, że tego wieczoru jej serce biło jednocześnie dla sportowych emocji i mrocznych klimatów.

Lewica "kwiatkiem do kożucha"? Poseł Razem grzmi: "Robią was w konia!"

Monika Olejnik: Halloweenowy look i gorące emocje na boisku

Znana ze swojego ostrego języka i charyzmatycznego stylu prowadzenia programu "Kropka nad i", Monika Olejnik po raz kolejny pokazała, że ma dystans do siebie i z powodzeniem łączy świat polityki z popkulturą. Fani byli zachwyceni jej nietypowym połączeniem horrorowej stylizacji z piłkarską pasją. Połączenie horroru z kibicowaniem to rzadkość, ale Olejnik po raz kolejny pokazała, że dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Upiorna stylizacja i kibicowanie Barcelonie przyciągnęły uwagę fanów i pokazały, że nie tylko podąża za trendami, ale nadaje im własny, unikalny charakter. Tego wieczoru jej Instagram tętnił emocjami – od mrocznych klimatów Halloween po ekscytację sportowymi wydarzeniami.

Monika Olejnik po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskoczyć i doskonale bawić się swoim wizerunkiem. Choć do Halloween zostało jeszcze kilka dni, już 26 października dziennikarka postanowiła wczuć się w klimat grozy. Jej stylizacja pełna mroku i humoru, połączona z entuzjastycznym kibicowaniem dla FC Barcelony, zdobyła serca fanów. Takie podejście to prawdziwy pokaz dystansu do siebie – Olejnik pokazała, że w równym stopniu cieszy ją zarówno poważna praca w programie "Kropka nad i", jak i chwile luzu z elementami popkultury. Halloween w jej wydaniu stało się wyjątkowe. Z jednej strony przerażające, z drugiej pełne pozytywnej energii. Fani z pewnością z niecierpliwością będą czekać na kolejne takie niespodzianki.

Poniżej galeria zdjęć dziennikarki z partnerem w Sopocie. Zapraszamy!

i Autor: Instagram.com/monikaolejnik_official Monika Olejnik

Wieczorny Express 24.10.2024 [SUPER RING] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.