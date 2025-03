Monika Olejnik z plamami na twarzy i z różą pod szkłem. Co się stało?

Monika Olejnik jak żywy obraz. Co symbolizuje jej makijaż?

Zobaczyć Monikę Olejnik w takim wydaniu to jak wejść przez pomyłkę do galerii sztuki nowoczesnej i zorientować się, że to nie wystawa. To jednak prawdziwe życie. Na swoim Instagramie pokazała się z makijażem inspirowanym malarstwem Bolesława Biegasa, który wyglądał, jakby ktoś delikatnie umoczył pędzel w kolorze i dotknął jej policzka. Ale to nie efekt rozmazanego różu. To przemyślana stylizacja.

Róża pod szkłem i uśmiech jak z bajki. Co to za nagroda?

A w ręce? Mała szklana kopuła, a w niej róża. Jak z bajki o Pięknej i Bestii. To nagroda „Le Prix de Fleur”, którą dziennikarka otrzymała od muzeum Villa La Fleur. Jak sama napisała: „Taka cudna nagroda!”. Na tle malarskiego fresku dziennikarka pozowała z uśmiechem. Dziękowała za spotkania ze sztuką i zachęcała do odwiedzania muzeów, kin, teatrów. Ale przede wszystkim do czytania książek. Wspomniała też kończącą się wystawę „Kisling. Lśnienie Montparnasse’u”, a przy okazji oznaczyła m.in. Tomasza Kota i Andrzeja Chyrę na zdjęciu.

„Dziękuję za piękną różę ❤️ ‘Le Prix de Fleur’ – taką cudną nagrodę otrzymałam od kapituły muzeum @villa_la_fleur. Jak widzicie – w ręku #róża, a na twarzy makijaż inspirowany Bolesławem Biegasem 😍” – napisała Olejnik na Instagramie.„W ostatnich latach nagrodzeni byli: Marian Turski i Anna Starak. Zwiedzajcie #proszę ze mną muzea, odwiedzajcie teatry, #kino koncerty #zapraszam – podziwiajcie sztukę i czytajcie polecane przeze mnie książki #KsiążkiMoniki. Z kulturą świat jest dużo piękniejszy 😍” - dodała.

Nagroda z duszą – czym jest Le Prix de Fleur?

„Le Prix de Fleur” to nagroda przyznawana przez kapitułę muzeum Villa La Fleur w Podkowie Leśnej. To wyróżnienie dla osób, które swoją działalnością promują wrażliwość estetyczną, humanizm i sztukę rozumianą jako przestrzeń porozumienia, nie podziału. W poprzednich latach otrzymali ją m.in. Marian Turski, ocalały z Auschwitz i działacz społeczny, oraz Anna Starak, promotorka kultury.

Wybór Moniki Olejnik nie jest przypadkowy Od lat konsekwentnie promuje literaturę, malarstwo, teatr, a w jej programie pojawiają się zarówno nobliści, jak i młodzi twórcy.

