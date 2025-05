Morawiecki pokazał ukochaną. Były premier rozczula fanów

Fotografia szybko przyciągnęła uwagę użytkowników – w zaledwie kilka godzin zebrała tysiące polubień, setki udostępnień i komentarzy pełnych serdeczności.

„Moja Iwona uwielbia piwonie. Na imieniny i nie tylko. Dbajcie o swoje Ukochane 🥰” – napisał były szef rządu.

Polityka i prywatność – rzadkie połączenie

Choć Mateusz Morawiecki znany jest z twardej politycznej retoryki, od czasu do czasu publikuje treści prywatne, często związane z rodziną. Tym razem zdecydował się pokazać szerszemu gronu swoją żonę w wyjątkowym, kameralnym momencie. Zdjęcie zyskało również aprobatę ze strony osób spoza elektoratu byłego premiera.

W dobie ostrej kampanii wyborczej ten gest odebrano jako próbę pokazania „ludzkiej twarzy” polityki. Przypomnijmy, że Morawiecki po odejściu z funkcji premiera nie zniknął z przestrzeni publicznej – wciąż aktywnie działa w mediach społecznościowych i wspiera kandydatów prawicy w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Trzaskowski szczerze u Mentzena: „Z ziołem miałem do czynienia”

Miłość w cieniu polityki

Wpis byłego premiera to nie tylko subtelna celebracja imienin, ale też apel do innych: „Dbajcie o swoje Ukochane”. W natłoku politycznych emocji, komentarzy i debat – to właśnie takie momenty często przypominają, że politycy to także ludzie, którzy kochają, świętują i pamiętają o swoich najbliższych.

Poniżej galeria zdjeć: W takich warunkach mieszka Mateusz Morawiecki

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ | MAGDALENA RIGAMONTI, MARCIN CELIŃSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.