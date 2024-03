Pamiętacie, jak Kwaśniewski jechał z papieżem papamobile? Po latach wyszło na jaw, kto zaprosił polityka do auta. To nie był Jan Paweł II

Jak Polska długa i szeroka wszędzie pojawiły się plakaty i banery wyborcze. Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Polacy będą wybierać prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także rad miast i gmin oraz sejmików wojewódzkich. To wybory, które wzbudzają wiele emocji przede wszystkim na niższym szczeblu samorządowym. Są też okazją dla kandydatów, by nieco zaszaleć, jeśli chodzi o plakaty i hasła wyborcze. Są więc mocne i zaskakujące hasła, ale też obrazki: smaczna kawusia i kotki, czyli to, co część osób uwielbia! W naszej galerii zebraliśmy te plakaty wyborcze, które już są słynne na całą Polskę! Uśmiech na twarzy gwarantowany!

