Euforia w polskim Kościele! Najpierw Ryś został kardynałem, a teraz taki awans. Papież zdecydował!

Sławomir Szkredka nowym biskupem pomocniczym w Los Angeles. Papież Franiczek mianował Polaka

Grzegorz Ryś 9 lipca został ogłoszony nowy kardynałem w Kościele Katolickim. Po tym, gdy papież Franciszek przekazał tę informację, do świeżo upieczonego kardynała zadzwonili jego tata i brat, a sam Grzegorz Ryś poszedł ze swoimi najbliższymi współpracownikami do kaplicy, by odmówić cząstkę różańca. Mało kto spodziewał się, że niewiele tydzień po kardynalskiej nominacji dla Polaka, kościelny awans otrzyma inny nasz rodak. I to w USA! Właśnie okazało się, że papież Franciszek mianował ks. Sławomira Szkredkę nowym biskupem pomocniczym archidiecezji Los Angeles. Obok Polaka nominację otrzymało trzech duchownych: Albert Bahhuth, Matthew G. Elshoff i Brian Nunes. Przełożonym trzech nowym biskupów pomocniczych będzie abp José Horacio Gómez Velasco.

Kim jest biskup Sławomir Szkredka? Prawdziwy światowiec

Nowy biskup pomocniczy w Los Angeles to prawdziwy światowiec. Sławomir Szkredka urodził się w Polsce, ale seminarium duchowne ukończył już za oceanem. Polak uzyskał bakalaureat z filozofii i magistra teologii i przyjął święcenia prezbiteriatu w 2002 roku. Sławomir Szkredka w swoim życiu miał też włoski epizod. Przez siedem lat (2008-2015) odbywał studia doktoranckie w papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Później polski ksiądz pracował w różnych parafiach na terenie diecezji Los Angeles.

