Najsztub pyta. Gościem były wiceszef wywiadu Piotr Niemczyk

"Najsztub pyta" to nowy propozycja na kanale YouTube "Super Expressu". Gospodarz programu, Piotr Najsztub w każdym odcinku będzie gościł ciekawych rozmówców, którzy reprezentują przeróżne dziedziny. Wśród zaproszonych znajdą się politycy, osoby wpływające na przyszłość kraju, a także autorytety z dziedzin takich jak nauka i prawo, ale nie tylko. Program będzie dostępny na kilku platformach, aby zapewnić szeroki dostęp odbiorcom, w tym na kanale "Super Expressu" na YouTube oraz w wersji audio na Spotify, Apple Podcast, Mediateka.pl.

Gościem odcinka we wtorek, 25 listopada, jest Piotr Niemczyk, były wiceszef wywiadu

W najnowszym odcinku jednym z poruszonych przez Najsztuba i Niemczyka wątków jest dywersja rosyjska w Polsce. Red. Najsztub zasugerował, że jest dosyć prawdopodobne, że już jest ofiara śmiertelna sabotażu. Z twierdzeniem tym zgodził się Niemczyk, ale tego nie wiemy. Według byłego wiceszefa wywiadu nie byli to profesjonaliści, bo zostawili za dużo śladów, albo mieli tak zrobić. Rosjanie od lat 90. budowali strukturę tzw. nielegałów. Takie osoby z pewnością są w Polsce, ale ich się nie łapie.

- " Chyba się spodziewałem takiego ataku" -stwierdził Niemczyk. Prędzej czy później musiało się tak stać w Polsce.

Niemczyk obawia się, że ludzie będą panikować Jeżeli zaczniemy uważać, że za każdym podpaleniem stoją Rosjanie to zacznie się panika. - "Władza musi rzetelnie informować, jakiego rodzaju to jest problem i w jakiej skali".

Piotr Najsztub jest dziennikarzem prasowym, telewizyjnym i radiowym. Był reporterem w „Gazecie Wyborczej”, zastępcą naczelnego dwutygodnika „Viva!”, dyrektorem kreatywnym „Przekroju” i wydawnictwa Edipresse Polska. Prowadził i współprowadził wiele programów telewizyjnych, w tym „Tok Szok” z Jackiem Żakowskim w TVP2 i Polsacie, „Pasażer” w TVP2, „Mała czarna” z Pawłem Królikowskim w TV4, „Najsztub słucha” w TVN Style, „Miło/ść” w Onet.pl i Zoom TV. Był gospodarzem audycji radiowych m.in. w TOK FM i Radiu Wawa.