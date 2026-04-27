Nawrocki odznaczy Łatwoganga? Jest specjalna petycja

Paulina Jaworska
2026-04-27 16:10

To, co zrobił twórca cyfrowy Łatwogang przebiło wszelkie oczekiwania. Przez 9 dni słuchał wciąż tej samej piosenki opisującej walkę z rakiem, a w czasie relacji na żywo w sieci, ludzie mogli wpłacać pieniądze na zbiórkę fundacji "Cancer Fighters". W sumie zebrano ponad 250 mln zł. Działanie młodego youtubera doceniono, a do prezydenta Karola Nawrockiego ma trafić petycja o uhonorowanie organizatora akcji jednym z najwyższych odznaczeń państwowych.

i

Czegoś takiego jeszcze nie było. Łatwogang sprawił, że na pomoc chorym na nowotwory, podopiecznym fundacji " Cancer Fighters" trafi ogromna suma pieniędzy. Młody youtuber zorganizował akcję, która podbiła polski internet i zdobyła serca Polaków. Tysiące widzów śledził relację na żywo prowadzoną z mieszkania chłopaka, którego odwiedzały gwiazdy muzyki, ekranu i sportu. Wiele osób gratulowało pomysłodawcy akcji, a co więcej, pojawił się pomysł, by wystąpić do prezydneta o uhonorowanie Łatwoganga za akcję. W sieci pojawiła się petycja w sprawie uhonorowania youtubera.

Jej autorzy skierowali sprawę bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Chcą oni, by wyróżnić chłopaka Orderem Odrodzenia Polski. W uzasadnieniu zaznaczono niezwykły zakres jego działań oraz zasięg całej akcji: - Zwracamy się z wnioskiem o nadanie Orderu Odrodzenia Polski odpowiedniej klasy dla Piotra Hancke ("Łatwogang") w uznaniu za wyjątkową działalność charytatywną - podano we wniosku. 

Jak zauważono, w  trakcie trwającej dziewięć dni transmisji charytatywnej udało się zebrać ponad 250 milionów złotych, a kwota ta nadal rośnie: - Skala tej inicjatywy oraz zaangażowanie społeczne, jakie wywołała, są zjawiskiem wyjątkowym. To działanie pokazuje siłę społeczeństwa obywatelskiego i realną pomoc potrzebującym na ogromną skalę. Wnosimy o uhonorowanie Piotra Hancke jednym z najwyższych odznaczeń państwowych - przekazano w petycji. 

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas:

  • klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Odrodzenia Polski składająca się z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły, powoływanych przez Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu. Kapituła wybiera ze swojego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki