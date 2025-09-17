Nawrocki przybył do Berlina i od razu dostał prezent dla córeczki. "Panie prezydencie, to dla Kasi"

Prezydent Karol Nawrocki odbył serię spotkań w Berlinie i Paryżu, rozmawiając o relacjach handlowych, polityce UE i reparacjach wojennych.

W Berlinie polonia przywitała prezydenta, wręczając mu prezent dla córki i wyrażając prośby dotyczące przyszłości Polski.

Nawrocki podjął temat reparacji wojennych, sugerując finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego jako początek długiego procesu.

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki pojawił się w Berlinie, gdzie we wtorek spotkał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem. Tego samego dnia polski przywódca w Paryżu spotkał się także z prezydentem Emmanuelem Macronem. Zanim jednak to wszystko się wydarzyło, Nawrocki został pod hotelem przywitany przez kilkuosobową grupę niemieckiej Polonii. Nagranie z tego wydarzenia zostało opublikowane przez Kancelarię Prezydenta na platformie X.

Witali Nawrockiego w Berlinie: "Panie prezydencie, to dla Kasi"

"Witamy, witamy w Berlinie" - powiedziała jedna z kobiet i wręczyła Nawrockiemu bukiet biało-czerwonych kwiatów. "Dziękuję, dziękuję, ale miło" - odparł polski prezydent. Po chwili jeden z mężczyzn podał mu rękę i powiedział: "Panie prezydencie, prezent dla Kasi" i wręczył mu pudełko z podarunkiem. Zanim jednak Karol Nawrocki mógł zobaczyć, co dokładnie przekazano dla jego córeczki, autor prezentu powiedział jeszcze, że ma do prezydenta dwie prośby: "Pierwsza rzecz, niech pan nas nie zawiedzie. Druga rzecz: historia Polski". Co w prezencie dostała 7-letnia Kasia Nawrocka? W pudełku znajdowało się haftowane polskie godło.

We wtorek (16 września) po południu polski prezydent podsumował swoją wizytę w stolicy Niemiec. Przekazał, że rozmawiał w Niemczech z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem m.in. o relacjach handlowych obu krajów oraz o polityce UE. Powiedział także, że rozpoczął dyskusję o reparacjach wojennych. "Jestem zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku (...) finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co z jednej strony byłoby początkiem pewnego, z całą pewnością, długiego procesu" - podkreślił prezydent.

Niemieckie media o wizycie Nawrockiego

Niemieckie media krytycznie komentują wizytę Nawrockiego. "Polscy politycy, którzy - tak jak Nawrocki – skoncentrowani są na narodowych interesach swojego kraju, powinni się zastanowić, czy stałe obciążanie tematem reparacji relacji z Niemcami służy Polsce" – pyta wydawca "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Berthold Kohler. "Nawrocki i jego ekipa stawiają przede wszystkim na sojusz z Trumpem. Pozostaje ich tajemnicą, dlaczego ufają człowiekowi, który daje się urabiać jak wosk przez agresora, który chętnie znów podbiłby Polskę" - dodaje.

