Nawrocki spotkał się z młodzieżą. Nagle wypalił na temat Tuska! Nagranie krąży w sieci!

Prezydent IPN Karol Nawrocki wziął udział w ECR Kongresie Młodych 2025 w Lublinie, który objął honorowym patronatem.

Nawrocki odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące m.in. nowego prezesa IPN i nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, krytykując ją jako próbę cenzury internetu.

Prezydent zażartował, że przekaże swoje "lajki" premierowi Tuskowi, nawiązując do jego obietnicy pójścia na pizzę z młodzieżą w zamian za polubienia w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki nie potrafi usiedzieć w miejscu! Jest bardzo aktywny, a jego kalendarz po brzegi wypełniają spotkania, wyjazdy, wizyty. W piątek (28 listopada) prezydent pojawił się w Lublinie. Został zaproszony do udziału w ECR Kongresie Młodych 2025 „Silna Polska. Przyszłość jest w nas”. Z zaproszenia skorzystał, a do tego objął je patronatem honorowym. Nawrocki wziął udział w spotkaniu, które prowadził organizator wydarzenia i prezes zarządu stowarzyszenia NowaPL.org, Szymon Stachowiak. Prezydent odpowiadał na pytania zadawane przez zgromadzoną młodzież, a tych było niemało. Nawrocki od razu wskazał na istotę regionu:

- Z Lubelszczyzny płynie głębokie przesłanie wysyłane do Unii Europejskiej: że możemy być silni tym, co Bóg nam dał i to nie zabiera nam innowacyjności i rozwoju nowych technologii – powiedział Karol Nawrocki. Wśród poruszonych w czasie spotkania tematów znalazły się te najbliższe młodzieży, ale nie tylko. Pojawiły się pytania dotyczące tematu m.in. nowego prezesa IPN, uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prezydent zwrócił uwagę na jedno:

- (...) autorzy uchwalonej nowelizacji chcą zabierać Polakom możliwość dzielenia się opiniami w internecie. To jest chęć wprowadzenia głębokiej nadregulacji i zabrania głosu wielu z was, którzy pod imieniem i nazwiskiem wyrażają swoje opinie, a które być może nie są mainstreamem. Zastanawiam się, czy oddanie komuś guzika do tego, co jest w internecie prawidłowe, a co nieprawidłowe, jest dobre. Podejmę decyzję zgodnie z naszym duchem wolności, nie godząc się na żadną cenzurę, bo jesteśmy narodem wolności – mówił do zgromadzonych.

Ale najwięcej śmiechu wywołało wśród zgromadzonej młodzieży to, co prezydent powiedział o premierze. Nieco z przymrużeniem oka Nawrocki zakończył swój udział w rozmowie z młodymi. Zapytany o to na ile lajków przyjedzie na kolejną edycję kongresu. Karol Nawrocki bez wahania zażartował: - Ja po prostu przyjadę na kolejną edycję Kongresu Młodych. Oddam swoje lajki premierowi Donaldowi Tuskowi, bo słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków, żeby zjeść pizzę. To niech będzie mój gest dla pana premiera. Panie premierze, smacznego! - rzucił.

Swoją wypowiedzią nawiązał do nagrania z udziałem premiera, które powstało w czasie turnieju "Z Orlika na Stadion". Donald Tusk obiecał wówczas młodym uczestnikom, że pójdzie z nimi na pizzę, jeśli pod jego postem w mediach społecznościowych pojawi się co najmniej pół miliona lajków.

