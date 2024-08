"Nie chcę Was przytłaczać moim cierpieniem". Marianna Schreiber prosi fanów o modlitwę!

Marianna Schreiber prosi fanów o modlitwę. Umieściła czarno-białe zdjęcie

Marianna Schreiber chętnie dzielą się ze światem informacjami dotyczącymi swojego życia prywatnego.

Dotychczas internauci mogli obserwować jej występy w „Top Model”, "romans" z polityką, przygodę z wojskiem, a także burzliwe rozstanie z mężem - politykiem.

Teraz Marianna zamieściła na Instagramie niepokojący post, w którym poprosiła o modlitwę. „To, czego dowiedziałam się kilka dni temu o jednej z najbliższych mi osób, powoduje, że muszę wszystko sobie poukładać w głowie na nowo. Nie chcę Was przytłaczać moim cierpieniem z tego powodu. Spodziewałam się wiele, ale nie czegoś takiego. Wiem, że muszę być silna, dla siebie i mojej córeczki. Chcę Wam powiedzieć: kocham Was, bo zawsze byliście ze mną tutaj i wspieraliście mnie tak jak umieliście, nawet krytyką. Dziękuję też za wszystkie merytoryczne dyskusje. Pomódlcie się proszę, bym przezwyciężyła to co do tej pory się wydarzyło i to, że z pewnymi informacjami będę musiała już po prostu się pogodzić” – napisała Schreiber na Instagramie.

"Mam nadzieję, że wrócę"

Gwiazda dodała, że ufa w to, że uda jej się przezwyciężyć obecne trudności. „Nie chcę pisać o swoich uczuciach, bo moje serce już jakiś czas temu jak wiecie - rozpadło się na miliony kawałków. Potrzebę głębokiego oddechu i miejsca w którym będę mogła się wyciszyć, po to by być na co dzień jeszcze silniejsza… Może jeszcze kiedyś będę miała szansę - na miłość odwzajemnioną, potrafiącą pokonać wszystkie trudności, taką po prostu ponad wszystko. Mam nadzieję, że wrócę ” – oznajmiła Schreiber.

Pod postem gwiazdy pojawiły się komentarze, w których internauci zapewniali Schreiber o swojej sympatii i wsparciu. „Trzymam kciuki za ciebie”; „To twoje życie i twoje wybory. Żyj po swojemu”; „Dzielna bądź. ” –napisali wierni fani.

