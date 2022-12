Nie do wiary, co Jarosław Szymczyk dostał w 2020 roku. Cała polska policja o tym mówiła!

Jarosław Szymczyk zachowa stanowisko. Generał czuje się ofiarą

Jarosław Szymczyk nie straci stanowiska - spekulacje na ten temat uciął sam szef MSWiA Mariusz Kamiński. - W związku z sytuacją dotyczącą ukraińskiego prezentu dla gen. Jarosława Szymczyka gotowość przyjazdu do Polski i spotkania ze mną wyraził szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski. Do spotkania dojdzie niebawem - poinformował na Twitterze minister. Sam Jarosław Szymczyk także nie poczuwa się do dymisji. - Pytaliśmy czy na pewno jest to sprzęt bezpieczny, bo będziemy wracać przez granicę, czy możemy to przewozić. Zapewniono nas, że tak, bo to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom. Wiem, że tego typu prezenty Ukraińcy przekazują innym przedstawicielom służb, także z Europy - podkreślił generał w rozmowie z "Rzeczpospolitą". - Czuję się ofiarą, nie sprawcą - dodał Szymczyk, który odpalił feralny granatnik.

Jarosław Szymczyk Mistrzem Mowy Polskiej

Co ciekawe, nie po raz pierwszy wokół komendanta głównego Policji powstało zamieszanie. Dwa lata temu o Jarosławie Szymczyku także było głośno, tyle, że z zupełnie innego powodu. Generał dostał bowiem bardzo prestiżowe wyróżnienie, niezwiązane ze swoim zawodem. O tym fakcie dumie informowała "Gazeta Policyjna". - Z prawdziwą dumą i nieukrywaną radością informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu "Mistrz Mowy Polskiej" wyróżnienie od głosujących otrzymał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, ex aequo z Aleksandrą Busztą-Bąk" - czytamy. Z kolei internetowy Informacyjny Serwis Policyjny zaznaczył, że nominacja dla komendanta to "wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie dla wszystkich policjantów i pracowników polskiej Policji". - Już sama nominacja do tytułu Mistrza mowy Polskiej to zaszczyt - czytamy w portalu.

