Nie do wiary, co zrobił Jarosław Kaczyński przed kamerami! Nagle zaczął udawać dzika

Problem dzików w Polsce staje się coraz bardziej palący, czego przykładem jest sytuacja w Brwinowie. Mieszkańcy tej miejscowości doświadczają narastającego strachu przed dzikami, które coraz częściej pojawiają się w osiedlach i wykazują agresywne zachowania. Kulminacją tego problemu był atak stada dzików przy ul. Kraszewskiego, w pobliżu żłobka, gdzie zaatakowały one małego psa wyprowadzanego na spacer. Zwierzę nie przeżyło ataku, co miało miejsce na oczach właściciela i sąsiadów. Zapytany przez redakcję "Faktu" o sposób rozwiązania problemu dzików w Polsce, Jarosław Kaczyński podzielił się osobistą anegdotą z wakacji z 1992 roku.

- Byłem na wakacjach w 1992 r. w leśniczówce. Obok była wielka zagroda leśna, około 200 hektarów. Była tam masa zwierząt, w tym ogromne stada dzików. Wtedy leśniczy mi powiedział, że mogę tam chodzić. Jak chodzą dziki wielkim stadem, to trzeba na nie iść, nie można się przestraszyć. Same mogą się odwracać i tak chrząkać - powiedział, po czym zaczął naśladować odgłosy dzików. - Mają kły, ale trzeba iść. Ja to robiłem, jakoś żyję - dodał, podkreślając swoje doświadczenie w konfrontacji z tymi zwierzętami.

Stanowisko wobec wyborów na Węgrzech

Podczas tej samej konferencji Jarosław Kaczyński został również zapytany o porażkę Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Prezes PiS jasno zakomunikował, że nie zamierza składać gratulacji zwycięzcy, którym okazał się Peter Magyar.

- To jest człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będę składał gratulacji. Takich ludzi w życiu publicznym być nie powinno - podkreślił Jarosław Kaczyński, wyrażając swoje krytyczne stanowisko wobec osoby Petera Magyara.

