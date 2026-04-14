Nie do wiary, co zrobił Jarosław Kaczyński przed kamerami! Nagle zaczął udawać dzika

Sara Osiecka
2026-04-14 13:36

Podczas niedawnej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zaskoczył zgromadzonych, nie tylko odpowiadając na pytanie dotyczące problemu dzików w Polsce, ale również demonstrując ich odgłosy. Dodatkowo, prezes PiS wyraził swoje stanowisko wobec wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech, deklarując brak zamiaru gratulowania zwycięzcy.

i

Jarosław Kaczyński
  • Jarosław Kaczyński, zapytany o problem dzików, podzielił się osobistą anegdotą z 1992 roku, radząc, by w konfrontacji z dzikami "iść na nie" i "nie przestraszyć się", naśladując przy tym ich odgłosy.
  • W Polsce narasta problem dzików, czego przykładem jest atak stada w Brwinowie, w pobliżu żłobka, gdzie zginął mały pies, co wskazuje na rosnącą agresję i bliskość tych zwierząt w stosunku do ludzi.
  • Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Petera Magyara, zwycięzcę wyborów na Węgrzech, deklarując, że nie zamierza mu składać gratulacji i stwierdzając, że "takich ludzi w życiu publicznym być nie powinno".

Problem dzików w Polsce staje się coraz bardziej palący, czego przykładem jest sytuacja w Brwinowie. Mieszkańcy tej miejscowości doświadczają narastającego strachu przed dzikami, które coraz częściej pojawiają się w osiedlach i wykazują agresywne zachowania. Kulminacją tego problemu był atak stada dzików przy ul. Kraszewskiego, w pobliżu żłobka, gdzie zaatakowały one małego psa wyprowadzanego na spacer. Zwierzę nie przeżyło ataku, co miało miejsce na oczach właściciela i sąsiadów. Zapytany przez redakcję "Faktu" o sposób rozwiązania problemu dzików w Polsce, Jarosław Kaczyński podzielił się osobistą anegdotą z wakacji z 1992 roku.

- Byłem na wakacjach w 1992 r. w leśniczówce. Obok była wielka zagroda leśna, około 200 hektarów. Była tam masa zwierząt, w tym ogromne stada dzików. Wtedy leśniczy mi powiedział, że mogę tam chodzić. Jak chodzą dziki wielkim stadem, to trzeba na nie iść, nie można się przestraszyć. Same mogą się odwracać i tak chrząkać - powiedział, po czym zaczął naśladować odgłosy dzików. - Mają kły, ale trzeba iść. Ja to robiłem, jakoś żyję - dodał, podkreślając swoje doświadczenie w konfrontacji z tymi zwierzętami.

Stanowisko wobec wyborów na Węgrzech

Podczas tej samej konferencji Jarosław Kaczyński został również zapytany o porażkę Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Prezes PiS jasno zakomunikował, że nie zamierza składać gratulacji zwycięzcy, którym okazał się Peter Magyar.

To jest człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będę składał gratulacji. Takich ludzi w życiu publicznym być nie powinno - podkreślił Jarosław Kaczyński, wyrażając swoje krytyczne stanowisko wobec osoby Petera Magyara.

Sonda
Czy spotkałeś kiedyś dzika?
KONFEDERACJA MA SIĘ DOBRZE! - ZAPEWNIA ANNA BRYŁKA | PORANNY RING
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki