Nie Malediwy ani Karaiby! Pierwsza dama jest zachwycona Polską [DUŻO ZDJĘĆ]

Karol Nawrocki z żoną i dziećmi zaszył się w uroczym zakątku Bieszczad, a konkretnie w hotelu Arłamów. Choć mogli wybrać jeden z popularnych kierunków wakacyjnych podróży wyjechać za granicę do królujących w tym roku Grecji, Hiszpanii, Włoch, Turcji lub Egiptu, postawili na Polskę! Sama Marta Nawrocka jest zachwycona rodzimą przyrodą, czemu dała wyraz na InstaStory, gdzie pokazała zdjęcia z rodzinnego spaceru po łące z podpisem "Piękne Bieszczady".

Na miejscu zaś stronili od ekstrawaganckich rozrywek. Postawili na proste przyjemności, jak karmienie zwierzątek w mini-zoo należącym do hotelu, wspólny mecz koszykówki czy zwykły relaks na balkonie. Cały czas pierwszej parze towarzyszą dzieci: najmłodsza Kasia i najstarszy Daniel, którzy także zasłużyli na odpoczynek. W końcu wspierali rodziców przez cały okres kampanii wyborczej!

Jednak sport i aktywności na świeżym powietrzu to nie wszystko. Hotel Arłamów ma także bogatą ofertę zabiegów w strefie SPA i wellness. Można skorzystać między innymi z sauny, kąpieli leśni i bani beskidzkich, a także całą gamę zabiegów na twarz, ciało czy zabiegów aparaturowych. Jest nawet SPA dla dzieci, w którym najmłodsi mogą skorzystać z pielęgnacji dostosowanej do swojego wieku.

Rodzina Nawrockich uwielbia sport, a w hotelu Arłamów mogli skorzystać między innymi ze ścianki wspinaczkowej, kortu tenisowego, kortu do squasha, strzelnicy sportowej, strzelania z łuku czy siłowni. Do tego w okolicy jest wiele pięknych tras do jazdy na rowerze.

Podczas wczasów Karol i Marta Nawroccy postawili na totalny luz: postawili na casualowy, sportowy styl, gdzie wygoda gra pierwsze skrzypce. Widać, ze doskonale bawią się w swoim towarzystwie! Nie odmawiają także rozmowy i zdjęć tym, którzy ich rozpoznali. Prezydent elekt nawet na hali sportowej zrobił sobie selfie z młodzieżą! To na pewno wyjątkowe wakacje dla całej rodziny. W przyszłym roku będą je spędzać już oficjalnie jako para prezydencka!

To szczególne i symboliczne, ze mimo tego postanowili spędzić wczasy jak zwykli Polacy - w rodzimych górach, na łonie przyrody i na sportowo. Dzięki temu na pewno naładowali akumulatory na nadchodzący intensywny czas!

